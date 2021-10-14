В Саратовской области новостройки попали в охранную зону ЛЭП

Предприниматель из Энгельса Владислав Фалалеев приобрел помещение для магазина. Взял кредит, провел ремонт и реконструкцию, а теперь от него требуют здание снести. Как выяснилось, часть постройки на улице Марины Расковой попала в охранную зону высоковольтной линии электропередач (ЛЭП). И это не единичный случай в городе.

Оказывается, в домах, построенных рядом с ЛЭП до 2009 года, жить безопасно, а в возведенных позже — уже нет. Фото: Владимир Янченко/РГ

С иском в суд обратилась прокуратура Энгельса, которая во время проверки по обращению компании "Россети Волга" (бывшая "МРСК Волга") выявила нарушение земельного законодательства. Для высоковольтной линии ВЛ-110 кВ установлена охранная зона в 20 метров, а до торгового объекта расстояние всего 8,5 метра. Как считают в прокуратуре, это угрожает безопасности граждан, а также может помешать работам по обслуживанию электросетей.

Нежилое помещение у предпринимателя арендует одна из торговых сетей под свой магазин. Вход в него, кстати, с соседней улицы, то есть ближе всего к ЛЭП задняя часть здания, а не передний фасад. В суде Владислав представил документы, подтверждающие, что здание - не самострой, для проведения его реконструкции есть разрешение муниципальных властей.

В Энгельсской администрации это подтвердили. По словам представителя муниципалитета, коммерсант, обратившийся в 2018 году за выдачей градостроительного плана, представил выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), выданную 7 декабря 2017 года, по которой какие-либо обременения или ограничения на земельный участок отсутствовали. В дальнейшем, при выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию, администрация самостоятельно получала выписку из ЕГРН от 3 сентября 2018 года, где также границы охранной зоны ЛЭП не были обозначены, какие-либо ограничения по использованию участка отсутствовали.

Данные ЕГРН носят справочно-информационный, а не разрешительный характер, но на их основе муниципальные власти выносили решения о возможности использования земельных участков и строительства объектов

В письме управления Росреестра по региону на запрос суда объясняется, что охранная зона для этой высоковольтной линии по выписке из кадастра была установлена еще в 2008 году, а в ЕГРН после обращения представителя "МРСК Волга" она была внесена пять лет спустя. Однако из-за того, что учет велся в разных системах координат, в выписках из ЕГРН 2017-2018 годов данные об обременении земельных участков действительно отсутствовали. Ситуация квалифицирована в письме как "техническая ошибка".

Энгельсский суд указал, что данный факт на решение суда не влияет. Апелляционный суд, поддержавший это решение, в своем определении указал, что предприниматель, проявив "должную предусмотрительность", мог бы воспользоваться электронным ресурсом службы Росреестра - публичной кадастровой картой.

- Но и на публичной кадастровой карте, и мы об этом сообщали в судах, данные об обременении участка также до сих пор отсутствуют, - говорит адвокат Юлия Альхимович.

Более того, предприниматель Фалалеев уже в апреле нынешнего года получил очередную выписку по своему участку, и в ней снова нет сведений о проходящей рядом линии ЛЭП. А ведь управление Росреестра в своем письме в суд указывало, что с 2019 года сведения об ограничениях по земельным участкам в Энгельсе вносятся в выписки из ЕГРН.

В управлении Росреестра по Саратовской области корреспонденту "РГ" пояснили, что данные ЕГРН носят справочно-информационный, а не разрешительный характер. Вот только как быть с тем, что на основании этой информации муниципальные власти выносили решения по возможности использования земельных участков и по строительству объектов?

По словам адвоката, во время строительства магазина предприниматель обращался и непосредственно к энергетикам, направлял им на согласование проект электроснабжения, и никаких претензий в тот момент не возникло. О том, что здание попадает в охранную зону, ему тоже не сообщили.

Как считает Юлия Альхимович, суды не разобрались в главном вопросе - создает ли местоположение магазина какую-либо угрозу безопасности граждан и мешает ли он эксплуатации электросетей. По ее мнению, в постановлении N 160 правительства РФ, которое определяет правила установления охранных зон электросетей и условия их использования, отсутствует категоричный запрет на размещение на этой территории каких-либо объектов.

- Документ допускает размещение объектов капстроительства в пределах охранной зоны при создании необходимых для доступа к электросетям проходов и проездов и при получении письменного решения о согласовании сетевой организации, - считает адвокат.

Владислав Фалалеев обращает внимание, что в Энгельсе та же самая ЛЭП проходит рядом с жилыми домами, детсадами, школой, автозаправкой. Некоторые здания находятся к ней ближе злосчастного магазина. Кстати, ближайшая к магазину опора расположена за забором на территории одного из местных автотранспортных предприятий.

Снос объектов в охранных зонах ЛЭП ударит и по бизнесу, и по муниципалитетам

В ПАО "Россети Волга" объяснили, что правила "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства..." не распространяются на здания, построенные на данных территориях до вступления в силу этого нормативного документа. В то же время в письме в редакцию заместителя начальника департамента по связям с общественностью организации Якова Гуськова сообщается, что в охранной зоне ВЛ-110 кВ Энгельс-1, -2 имеются и "другие нарушители", по которым ведется претензионная работа, направлены письма в прокуратуру и администрацию Энгельса, готовятся иски в суд.

Как рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области Михаил Петриченко, к нему обратились уже пятеро предпринимателей из Энгельса со сходной проблемой. У всех объекты не являются самостроем, возведены с получением разрешительных документов, но, как выяснилось впоследствии, находятся в охранной зоне ЛЭП.

- До 2019 года местные органы власти, выдавая разрешения на строительство в Энгельсе, не знали, что там охранные зоны, кроме того, компания "МРСК Волга" также согласовывала эти разрешения. Если будут снесены эти здания, предприниматели, скорее всего, подадут иски к администрации города о возмещении затрат и на строительство, и на снос. В результате получаем двойной удар: и по бизнесу, и по муниципальным бюджетам, - отмечает Михаил Петриченко.

Бизнес-омбудсмену кажется странной ситуация, когда в домах, построенных рядом с ЛЭП до 2009 года, жить безопасно, а в возведенных позже - уже нет. Не говоря уж о том, что под высоковольтными линиями еще проходят тротуары и дороги.

- Возможно, это избыточное регулирование, тогда надо вносить изменения в правила о порядке установления таких охранных зон. Во всяком случае, должны быть защищены права тех добросовестных собственников, кто построил свои объекты на законных основаниях, - считает Михаил Петриченко.

На совещании рабочей группы при уполномоченном, которая обсуждала этот вопрос, решено подготовить обращение в Госдуму РФ. •