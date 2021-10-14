В Сызрани спасавшиеся от пожара дети выпрыгнули с пятого этажа

В Сызрани Самарской области двое детей получили травмы, выпрыгнув из окна горевшей квартиры. СУ СК по региону проводит доследственную проверку.

Следователи выяснили, что пожар произошел в квартире на пятом этаже дома - загорелась межкомнатная дверь. Дети 2015 и 2017 годов рождения выпрыгнули из окна. Девочки получили многочисленные травмы, сейчас они находятся в больнице.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за игр со спичками.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.