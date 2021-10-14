В Удмуртии предпринимателя обвинили в мошенничестве при ремонте дорог

В Ижевске под суд пойдет предприниматель, выполнявший муниципальный заказ по ремонту дорог. Следователи полагают, что бизнесмен похитил из бюджета почти пять миллионов рублей.

Как сообщили в региональном СК, в 2020 году обвиняемый заключил с администрацией муниципального образования "Кезский район" контракт на ремонт дорог. При этом для выполнения заказа нанял другое предприятие с техникой и рабочими, и изменил для них требования к объему и качеству асфальтового покрытия дороги. После этого составил фиктивные акты о приемке выполненных работ, похитив тем самым бюджетные средства на общую сумму 4 986 118 рублей, полагают следователи.

В качестве доказательств для суда СК представил результаты осмотра отремонтированных участков и строительно-технической экспертизы. Предпринимателю предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, а дело направлено в суд.