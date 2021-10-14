В Уфе будут судить шестерых "черных риелторов"

Шесть уфимцев в возрасте от 35 лет до 61 года предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на общую сумму более 61 миллиона рублей. О передаче дела "черных риелторов" в суд сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы обвиняемые получали от работников ритуального агентства, психиатрической больницы и других источников информацию об умерших, недееспособных либо отбывающих наказание в колонии людях, которые имели собственное жилье, документы на него и деньги на банковских счетах. "Черные риелторы" использовали поддельные паспорта и, вклеивая в них фотографии подставных лиц, оформляли нотариальные доверенности от имени умерших и больных психическими заболеваниями людей, а затем совершали сделки купли-продажи квартир и снимали деньги с чужих банковских счетов.

Следствие считает, что таким образом мошенники оформили право собственности на 21 квартиру, из которых 10 успели продать. Со счетов потерпевших аферисты сняли более 6,5 миллиона рублей. Общая сумма ущерба от действий "черных риелторов" превысила 61,3 миллиона рублей.

Обвинение подозреваемым предъявлено по таким статьям, как "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", "покушение на мошенничество" и "легализация (отмывание) иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления", а также "подделка официального документа и его использование".

- Фигуранты частично признали вину в совершении преступлений. Уголовное дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы, - уточнили в прокуратуре Башкирии.