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14.10.2021 12:47
Рубрика: Власть

В "Жигулевской долине" создали сервис оптимизации логистики для доставки грузов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Уникальный IT-сервис, агрегатор транспортных компаний, разработанный компанией-резидентом технопарка "Жигулевская долина" "Доставка. Инфо" позволяет отправлять посылки любой транспортной компанией города из одного офиса рядом с домом.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

В Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря чему в регионе создаются комфортные условия для бизнеса и развиваются инвестиционные площадки. Одной из них является технопарк "Жигулевская долина". Важным направлением стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, является повышение инвестиционной привлекательности региона. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал в своем послании глава региона.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Благодаря сервису резидента технопарка, клиентам транспортных компаний не нужно тратить время в очереди, чтобы сэкономить на отправке посылки или искать доступные варианты, все эти вопросы решает программа. Сервис ориентирован, прежде всего, на физических лиц. С помощью него каждый может отправить посылку быстро и легко, рядом с домом самым дешевым или самым быстрым способом. При этом не делается никаких наценок, стоимость доставки через сервис полностью соответствует стоимости транспортных компаний.

- Представители технологического и инновационного бизнеса могут получить поддержку на разных этапах своей деятельности. Для этого областное правительство, наше министерство и институты развития предпринимательства создают все условия. Резиденты технопарка "Жигулевская долина" получают от управляющей компании помощь в бизнес-планировании, поиске инвесторов и партнеров, участии в региональных мероприятиях, профильных выставках, конкурсах по предоставлению грантов и многом другом. На площадке технопарка мы регулярно проводим встречи с федеральными экспертами, презентуем им разработки местных инноваторов, чтобы интересные и уникальные проекты получили возможность развития за пределами Самарской области, - рассказал о работе с инновационным предпринимательством министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Процесс отправки посылки становится очень быстрым - все, что нужно сделать отправителю - это принести посылку в офис и идентифицироваться по номеру телефона. После чего можно отправляться по своим делам. Все манипуляции с посылкой - замеры, взвешивание, фото - сделает оператор и поместит всю информацию в личный кабинет отправителя, о чем последнему придет смс-уведомление. И уже в личном кабинете клиент введет направление посылки и увидит все возможные предложения от транспортных компаний, выберет самый подходящий для себя способ отправки и оплатит его. Сервис полностью конфиденциален - для совершения отправления участники обмениваются только телефонами, остальная информация заполняется каждым самостоятельно, в личном кабинете и доступ к ней имеет только транспортная компания, - уточнил директор компании.

- Наша услуга является действительно инновационной и не имеет аналогов в мире, потому что наряду с существующими агрегаторами, мы не просто сравниваем цены и сроки различных транспортных компаний в on-line, мы делаем эти компании ближе к клиенту благодаря широкой сети офисом по всей России, из которых можно отправить посылку любой транспортной компанией быстро и легко. Клиент экономит деньги, потому что все транспортные компании, в том числе те, у которых низкие цены и мало офисов, становятся ближе к нему, - рассказал директор компании Алексей Кудрявцев.

Резидентом технопарка компания стала совсем недавно - в августе 2021 года. Несмотря на "молодость" проекта, сервис Dostavka.info уже представлен в 40 партнерских точках в Самаре и области. По России подключено более 100 офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Кирове, Уфе, Волгограде, Ростове на Дону, Ижевске, Смоленске, Тюмени, Азове и Барнауле.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: Повышение рейтингов - результат экономического роста

Команда компании решительно настроена на расширение своих возможностей через экосистему "Жигулевской долины":

- Мы совсем недавно стали резидентами технопарка "Жигулевская долина". Но даже за этот небольшой промежуток времени мы успели встретиться с нашим куратором, обсудили с ним наш продукт и выстроили планы на будущее. Кроме того, мы посетили одно из мероприятий, организованных технопарком - образовательный курс "Эффективная презентация проекта", организованный для резидентов, - пояснил Алексей Кудрявцев.

- Жигулевская долина" - один из крупнейших технопарков России, который ежегодно занимает ведущие строчки авторитетных рейтингов по показателям эффективности. Экосистема нашего технопарка постоянно развивается, увеличивается количество инновационных проектов, реализуемых в его периметре - сейчас их более 260, 40% из которых составляют именно ИТ-проекты. При активной поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, здесь сформировано эффективное поле для развития высокотехнологичных проектов, и я уверен, наши новые резиденты - компания "Доставка. Инфо" обязательно воспользуется его элементами, чтобы расширить свои возможности на российском и международном рынках, - отметил руководитель управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко.

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