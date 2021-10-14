Бастрыкин поговорил с гражданами, недовольными работой его подчиненных

В четверг, 14 октября, Александр Бастрыкин на личном приеме выслушал жителей Санкт-Петербурга, Курской области и Хакасии.

Жители Хакасии рассказали главному следователю страны про свое несчастье. Их родственник в августе 2020 года вместе с тремя знакомыми отправился на рыбалку. Но домой мужчина не вернулся, а позже были обнаружены его останки. Жена и сестра погибшего рассказали, что недовольны волокитой по делу, которое возбудили по статье убийство.

Александр Бастрыкин напомнил коллегам, что к людям, у которых дома случилось несчастье, надо быть особенно внимательными

Потом слово было дано руководителю управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Бастрыкин выслушал доклад и раскритиковал работу подчиненных. Он поручил передать это дело следователям центрального аппарата и подключить сотрудников Криминалистического центра СК. Руководителя и сотрудников территориального подразделения, занимавшихся расследованием этого дела, теперь ждет служебная проверка. Глава СК был возмущен жалобой людей на равнодушное и халатное отношение к ним следователя. По поручению Бастрыкина следователя тоже ждет служебная проверка.

Следующими на приеме были две женщины. Они рассказали о гибели их родственника в частном доме Ленинградской области. В октябре 2020 года мужчина поехал за город, включил газовый котел, потом потерял сознание и скончался еще до приезда скорой, а его 14-летний сын попал в больницу. По версии следствия, из-за неправильной установки трубы дымохода произошло образование обратной тяги, и угарный газ стал поступать в дом.

Глава СК поручил назначить дополнительные экспертизы и в кратчайшие сроки представить результаты. Бастрыкин остался недоволен работой следственного отдела по Всеволожску СУ СК по Ленинградской области. И назначил служебную проверку его руководителя и следователя, по результатам которой рассмотрят вопрос об увольнении следователя.

Глава СК напомнил коллегам, что к людям, у которых дома случилось несчастье, надо быть особенно внимательными.