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14.10.2021 09:27
Рубрика: Власть

Депутаты взяли на контроль проблемы дольщиков и тарифы теплоснабжения

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Решение проблем обманутых дольщиков и возможный переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ), иными словами введение механизма "альтернативной котельной", стали главной темой заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Это важно для наших избирателей - жителей области. Мы будем стараться конструктивно и тщательно рассматривать данные вопросы и контролировать принятые по ним решения, - отметил председатель комитета Александр Терепа.

Фото: Татьяна Кравченко
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Один из инструментов решения проблем обманутых дольщиков - софинансирование работ по достройке домов публично-правовой компанией (ППК) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Но в работе с ней "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области" сталкивается с проблемами. Генеральный директор областного фонда Дмитрий Богомолов доложил депутатам, что ППК тормозит процесс. В компании долго согласуют вопросы, конкурсные процедуры занимают не менее полутора месяцев. Члены комитета считают, что на ситуацию могли бы повлиять только что избранные депутаты Госдумы РФ.

По соглашению с ППК в этом и следующем году будет достроено семь многоквартирных домов в Новосибирске, городе Обь и поселке Краснообск. На это потребуется свыше 1,4 миллиарда рублей, из которых 1,094 миллиарда - из федерального бюджета. Это позволит восстановить права 1312 дольщиков.

Депутат Ашот Рафаелян обратил внимание на то, что в последнее время существенно подорожали стройматериалы. И, по его мнению, это может отразиться на темпах строительства.

- Готов ли фонд нести затраты, связанные с повышением цены? - поинтересовался и депутат Евгений Смышляев.

Дмитрий Богомолов ответил, что сумма завершения строительства изначально определяется примерно.

Заместитель председателя комитета заксобрания Евгений Покровский еще раз напомнил о роли контролирующих органов и ответственности тех, кто дает "зеленый" свет горе-застройщикам, из-за которых люди годами не могут получить свое жилье.

- Хотелось бы получить информацию от правительства региона о сроках и объемах финансирования, которые потребуются для решения проблем обманутых дольщиков. Надо понимать, какими ресурсами регион располагает, чтобы решить эту застарелую проблему. Нужно консолидировать потенциал, включая возможности ППК, застройщиков, инвесторов, - сказал председатель комитета Александр Терепа.

Депутаты рекомендовали минстрою при включении объектов на финансирование ППК учитывать наказы избирателей. А первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов предложил создать рабочую группу совместно с минстроем.

Еще один вопрос - переход Новосибирска к "альтернативной котельной" - вызвал бурные обсуждения. Как известно, мэрия Новосибирска намерена подписать обращение к акционерному обществу "Сибирская энергетическая компания" ("СибЭко"), которая входит в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения. В таком случае тариф на теплоснабжение будет повышаться ежегодно на 2,9 процента. В первые годы стоимость одной гигакалории тепла с учетом НДС возрастет с 1505 рублей до 1606 рублей. Это, по оценке специалистов, должно привлечь в систему теплоснабжения города около 15 миллиардов рублей, основные средства предполагается направить на модернизацию теплосетей.

Проект уже рассмотрен в правительстве области и передан депутатам. По словам Александра Терепы, после того, как совместное обращение будет подписано, оно должно получить согласие губернатора региона, затем его направят в правительство Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
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- Правительство и решит: относить Новосибирск к ценовой зоне или нет, - отметил председатель комитета.

Депутат Вячеслав Илюхин напомнил, что последние 10-15 лет мы только и слышим о 70-75-процентном износе сетей.

- Насколько улучшится состояние сетей при реализации проекта? - обратился депутат к руководству СГК. - Мы должны четко понимать перечень показателей качественных улучшений при переходе в ЦЗТ, в том числе насколько снизятся потери тепла за счет обновленных теплосетей.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов рекомендовал представителям мэрии и руководству СГК сделать информацию о переходе в ЦЗТ публичной и понятной, "чтобы люди понимали, что вы будете делать, какова экономическая составляющая, и к чему в итоге придем".

- На всех этапах принятия непростого решения для города депутатский корпус будет сопровождать и контролировать процесс, а также расходование средств на модернизацию инженерных сетей и изменение тарифов, - резюмировал Александр Терепа.

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