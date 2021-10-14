Искусственный интеллект нашел первоисточник сериала "Игра в кальмара"

Разработанный сибирскими учеными искусственный интеллект обнаружил первоисточник сюжета южнокорейского сериала "Игра в кальмара", ставшего самым популярным за всю историю Netflix. Им оказался знаменитый роман Агаты Кристи. Внимание, текст содержит СПОЙЛЕРЫ!

Просмотры южнокорейского сериала "Игра в кальмара" уже перевалили за рекордную отметку в 111 миллионов. Сюжет фильма рассказывает о погрязших в долгах людях, которые из-за нужды в деньгах соглашаются поучаствовать в странных играх в тайном месте. За победу в соревнованиях предусмотрена крупная сумма. Однако ставки при этом смертельно высоки. Выбывшие из игры участники погибают.

- Когда мы начали проверку, то уже на первой минуте поиска машина нашла совпадения с японским фильмом "Королевская битва" по одноименному роману-бестселлеру 1999 года Косюна Токами, - рассказал "РГ" автор разработки, руководитель проекта AI, томский ученый Евгений Гарин. - В течение следующих нескольких минут один за одним Искусственный интеллект выдал следующие совпадения сюжетов: фильм "Голодные игры" по одноименному роману Сьюзен Коллинз, японский фильм ужасов Такаси Миикэ "Страшная воля богов", сериал "Игра престолов" Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которому служит знаменитый детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят", изданный в 1939 году, а также его многочисленные экранизации.

По данным Искусственного интеллекта, первоисточником сюжета "Игры в кальмара" также стало самое продаваемое произведение английской писательницы. В основе сериала - игра на выбывание, в конце которой должен остаться только один игрок. В игре есть подсаженный - ложный игрок, инициатор игры. В романе Агаты Кристи это смертельно больной судья Уоргрейв, который собрал на острове под вымышленным предлогом людей, избежавших наказания за свои проступки. В сериале это игрок под номером "001" - больной раком старик. Именно он и создал эту игру и руководит болью, страданиями и смертью участников.

Впрочем, по мнению ученого "Десять негритят" тоже не являются самостоятельным уникальным сюжетом. Агата Кристи заимствовала его из народного фольклора - корабельной байки о производстве крысобоя - крысы-каннибала, выращенной в бочке с обычными крысами.

- Данный фольклорный первоисточник можно обнаружить и в таких известных фильмах, как "Блэйд", "Декстер", "Координаты Скайфол", и, конечно же, "Бегущий по лезвию" Ридли Скота по произведениям Филипа Дика, - говорит Евгений Гарин.

Ученый считает, что сериал "Игра в кальмара" обвиняют в негативном влиянии на несовершеннолетних совершенно беспочвенно. Потому что в противном случае в таком же влиянии можно заподозрить и детектив "Десять негритят" Кристи, входящий в сотню самых читаемых романов во всем мире, и все вышеперечисленные фильмы из двух веток заимствования сюжета первоисточника.

Впрочем, искусственный интеллект все-таки обнаружил в сериале скрытые деструктивные закладки, воздействующие на подсознательный уровень. К примеру, в "Игре в кальмара" делается важный акцент на визитке с номером телефона. На ее обороте изображены, слева направо, квадрат, треугольник, круг. Этот символ уже встречался зрителям в "Гарри Поттере" и является инвариантом символа "Даров смерти".

По мнению Гарина, сюжет с игрой на выбывание является одним из самых популярных у зрителей и читателей всех поколений.

- Востребованность этого сюжета заключается в том, что большинства из нас он знаком, узнаваем и даже близок, - говорит ученый. - Во все времена людей привлекали азартные игры, дающие шанс испытать свою удачу и разбогатеть, ничего при этом не делая. Весь секрет популярности заключается в том, что в персонажах таких историй мы узнаем самих себя.