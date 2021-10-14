Как помочь развитию сельского туризма в Алтайском крае

Солонешенский район - один из самых привлекательных для туристов в Алтайском крае. На этой предгорной территории расположены всемирно известный археологический памятник Денисова пещера, каскад водопадов на реке Шинок, древнейшая в Сибири стоянка человека Карама и пещера академика Окладникова. Вдобавок район уникален хорошо сохранившимся культурным наследием староверов. Тем не менее с развитием сельского туризма здесь типичные проблемы.

Не только Белокуриха

- Сейчас наконец-то начал формироваться комплекс мер господдержки сельского туризма, - подчеркивает Вячеслав Мерлушкин, директор общественной организации "Астра" и эксперт АНО "Агентство развития сельских инициатив". - В прошлом году Ростуризм стал выделять гранты на эти цели, в 2022-м их будет предоставлять минсельхоз РФ, но только аграриям. Управление по туризму Алтайского края тоже дает гранты и субсидирует часть затрат на строительство объектов - например, гостевых домиков. В ближайшие дни пройдет краевой форум по развитию сельского туризма. До последнего времени сельский туризм развивался за счет самих селян.

По мнению Вячеслава Мерлушкина, показательный пример "марша энтузиастов" - Марина Приезжева, Елена Маркова и Анна Андронова из фольклорного коллектива "Полянка" из села Топольное. Они были одними из первых, кто увидел перспективы сельского туризма и стал принимать гостей. А, наверное, первой профессионально занявшейся сельским туризмом в Солонешенском районе стала Елена Даренских.

Для начала Елена выяснила, сколько машин с неместными номерами проезжает за день через ее родную деревню. Оказалось, поток серьезный, и его можно притормозить, чтобы туристы могли спокойно поужинать, осмотреть достопримечательности, переночевать и, отдохнув, ехать дальше. Это и есть, говорит Мерлушкин, сельский туризм в чистом виде. До 2020 года все шло по нарастающей, но помешала пандемия. Гостей боялись принимать, все событийные мероприятия вроде фольклорного фестиваля отменили.

Целенаправленному развитию сельского туризма мешало отсутствие этого понятия в федеральном законодательстве. В 2018-м Вячеслав Мерлушкин участвовал в обсуждении этой проблемы на круглом столе в Госдуме РФ, а в нынешнем году нижняя палата парламента внесла долгожданную поправку в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Однако в нем появилась совсем не та формулировка о сельском туризме, которую ждали ее инициаторы.

- Агентство развития сельских инициатив провело исследование, в которое было вовлечено семьдесят регионов. Его итогом стала формулировка, основанная на общественном мнении о том, что такое сельский туризм и как его надо поддерживать. Однако к третьему чтению ее кардинально поменяли и объектом сельского туризма признали сельхозтоваропроизводителя (условно говоря, фермера). В результате большинство реальных объектов не соответствует принятому понятию. Допустим, дом-музей народного быта "В гостях у бабушки", который работает в нашем районе и, естественно, не выращивает пшеницу и не разводит коров, не подпадает под это понятие и государственной поддержки не получит. В сентябре этого года в Бурятии прошла I Всероссийская конференция по сельскому туризму. В принятой резолюции первым пунктом отмечена необходимость внесения корректировки в формулировку федерального закона о сельском туризме. В Ростуризме поддержали резолюцию. Есть надежда, что этот вопрос будет прорабатываться новым созывом Госдумы нынешней осенью, - утверждает Вячеслав Мерлушкин.

- Чиновники на местах почему-то считают, что сельский туризм занимает крохотный сегмент в экономике туризма в целом. Но они ошибаются. Я взял официальную статистику о туризме в Алтайском крае и подсчитал, что совокупный финансовый оборот объектов сельского туризма уже сопоставим с оборотом Белокурихи. При этом в город-курорт вкладывают многомиллионные инвестиции, а в сельский туризм - копейки, - подчеркивает эксперт.

Экскурсии с американским акцентом

Сельским туризмом начал заниматься даже самый необычный житель Солонешенского района - уроженец США Джастас Уолкер. В середине 2010-х он вместе с семьей переселился сюда из Красноярского края. На Алтае Джастас продолжает делать козий сыр и угощает им туристов, которые регулярно заглядывают к нему на экскурсии. Говорит, что летом за неделю принимает по две-три группы - с обедами, дегустацией сыров и чаев из местных лекарственных трав.

Уолкер раньше негативно относился к экскурсиям на его ферму, но в последнее время поменял взгляды. Ведь сельский туризм - отличная пропаганда здорового образа жизни, единения с природой. В Солонешенский район стали переезжать из Славгорода, Республики Коми, Москвы, Краснодара и даже из Германии (российские немцы). Покупают пустующие дома в отдаленных селах Степном и Демино, расположенных недалеко от его фермы, обустраиваются, чтобы здесь жить и трудиться.

Джастас Уолкер, прозванный "Веселым молочником", летом получил российское гражданство и надеется, что в ближайшее время российский паспорт выдадут и его жене Ребекке.

Фермер расширяет хозяйство, пристраивает к ангару второй этаж, заканчивает электрификацию всех помещений на базе мини-гидроэлектростанции. Взял в аренду еще около сотни гектаров. С новыми переселенцами рассчитывает создать товарно-производственный сельхозкооператив, одним из направлений которого будет сельский туризм.

В Солонешенском районе регулярно бывает директор Детского технопарка Алтайского края Сергей Мансков - человек весьма авторитетный в среде туристического бизнеса и ученых-археологов.

- Не хватает грамотной организации на уровне районной власти, - полагает он. - Поэтому сельский туризм растет стихийно. Но, надеюсь, скоро все кардинально изменится. В нынешнем году был "губернаторский десант" на Денисову пещеру. И вновь стала актуальной идея "Чуйского тракта - 2". Это дорога, которая бы позволила из Белокурихи через село Туманово добираться до Денисовой пещеры всего за час, а не за четыре, как ныне. Такой расклад многое бы кардинально изменил, в том числе в сельском туризме, напрямую привязанном к хорошим дорогам. А пока все развивается "по-партизански". Сервис там не для зарубежных туристов. При этом в Солонешенском районе были примеры качественного сервиса. В начале девяностых с подачи знаменитого академика Анатолия Деревянко неподалеку от Денисовой пещеры построили комфортабельную турбазу. Там любили отдыхать высокие гости из Москвы, туристы из новосибирского Академгородка и даже из Швейцарии. Сейчас-то это рядовая база, но ясно, что для всплеска интереса к местным красотам нужна изюминка.

Как уйти с окольных троп?

Вообще сельский туризм - это необязательно предгорные районы Алтайского края. Развивать его можно на любой сельской территории - были бы личная инициатива и хоть какая-то помощь властей. "РГ" рассказывала о сложной ситуации с экофермой в Зудилово, где по планам предпринимателей Евгения Ульриха и Алексея Литонгрилли, помимо производства молока, предполагалось развивать сельский туризм: и место под пруд оборудовали, и подходы к речушке расчистили, и площадку для отдыха собирались облагородить, чтобы городским детям было где с козочками поиграть, а взрослым отдохнуть. Планов громадье, но все встало колом.

Полноценному развитию самой крупной козьей фермы в крае мешает отсутствие нормальной подъездной дороги. Вернее, дорога есть, но ее небольшая часть проходит через территорию садоводства и пользоваться этим участком фермерам не разрешают. Завозить корма приходится окольными степными путями, по которым в осеннюю и весеннюю распутицу не проехать.

Чиновники, в том числе краевых профильных ведомств, в урегулирование затянувшегося конфликта не вмешиваются: мол, все должно разрешиться в судебном порядке. В августе 2020 года хозяева козьей фермы обратились в краевой арбитражный суд на предмет установки частного сервитута на проезд по территории СНТ. Решение до сих пор не принято. Очередную зиму пробиваться к ферме ее работникам опять суждено по бездорожью. Какой уж сельский туризм - производство бы сохранить...