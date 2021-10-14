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14.10.2021 09:42

Как помочь развитию сельского туризма в Алтайском крае

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 235(8586)
Солонешенский район - один из самых привлекательных для туристов в Алтайском крае. На этой предгорной территории расположены всемирно известный археологический памятник Денисова пещера, каскад водопадов на реке Шинок, древнейшая в Сибири стоянка человека Карама и пещера академика Окладникова. Вдобавок район уникален хорошо сохранившимся культурным наследием староверов. Тем не менее с развитием сельского туризма здесь типичные проблемы.
Вячеслав Мерлушкин сожалеет, что дом-музей народного быта "В гостях у бабушки" не подпадает под понятие объекта сельского туризма. Фото: Сергей Зюзин/РГ Вячеслав Мерлушкин сожалеет, что дом-музей народного быта "В гостях у бабушки" не подпадает под понятие объекта сельского туризма. Фото: Сергей Зюзин/РГ
Вячеслав Мерлушкин сожалеет, что дом-музей народного быта "В гостях у бабушки" не подпадает под понятие объекта сельского туризма. Фото: Сергей Зюзин/РГ

Не только Белокуриха

- Сейчас наконец-то начал формироваться комплекс мер господдержки сельского туризма, - подчеркивает Вячеслав Мерлушкин, директор общественной организации "Астра" и эксперт АНО "Агентство развития сельских инициатив". - В прошлом году Ростуризм стал выделять гранты на эти цели, в 2022-м их будет предоставлять минсельхоз РФ, но только аграриям. Управление по туризму Алтайского края тоже дает гранты и субсидирует часть затрат на строительство объектов - например, гостевых домиков. В ближайшие дни пройдет краевой форум по развитию сельского туризма. До последнего времени сельский туризм развивался за счет самих селян.

Ростуризм не будет ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего

По мнению Вячеслава Мерлушкина, показательный пример "марша энтузиастов" - Марина Приезжева, Елена Маркова и Анна Андронова из фольклорного коллектива "Полянка" из села Топольное. Они были одними из первых, кто увидел перспективы сельского туризма и стал принимать гостей. А, наверное, первой профессионально занявшейся сельским туризмом в Солонешенском районе стала Елена Даренских.

Для начала Елена выяснила, сколько машин с неместными номерами проезжает за день через ее родную деревню. Оказалось, поток серьезный, и его можно притормозить, чтобы туристы могли спокойно поужинать, осмотреть достопримечательности, переночевать и, отдохнув, ехать дальше. Это и есть, говорит Мерлушкин, сельский туризм в чистом виде. До 2020 года все шло по нарастающей, но помешала пандемия. Гостей боялись принимать, все событийные мероприятия вроде фольклорного фестиваля отменили.

Целенаправленному развитию сельского туризма мешало отсутствие этого понятия в федеральном законодательстве. В 2018-м Вячеслав Мерлушкин участвовал в обсуждении этой проблемы на круглом столе в Госдуме РФ, а в нынешнем году нижняя палата парламента внесла долгожданную поправку в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Однако в нем появилась совсем не та формулировка о сельском туризме, которую ждали ее инициаторы.

- Агентство развития сельских инициатив провело исследование, в которое было вовлечено семьдесят регионов. Его итогом стала формулировка, основанная на общественном мнении о том, что такое сельский туризм и как его надо поддерживать. Однако к третьему чтению ее кардинально поменяли и объектом сельского туризма признали сельхозтоваропроизводителя (условно говоря, фермера). В результате большинство реальных объектов не соответствует принятому понятию. Допустим, дом-музей народного быта "В гостях у бабушки", который работает в нашем районе и, естественно, не выращивает пшеницу и не разводит коров, не подпадает под это понятие и государственной поддержки не получит. В сентябре этого года в Бурятии прошла I Всероссийская конференция по сельскому туризму. В принятой резолюции первым пунктом отмечена необходимость внесения корректировки в формулировку федерального закона о сельском туризме. В Ростуризме поддержали резолюцию. Есть надежда, что этот вопрос будет прорабатываться новым созывом Госдумы нынешней осенью, - утверждает Вячеслав Мерлушкин.

- Чиновники на местах почему-то считают, что сельский туризм занимает крохотный сегмент в экономике туризма в целом. Но они ошибаются. Я взял официальную статистику о туризме в Алтайском крае и подсчитал, что совокупный финансовый оборот объектов сельского туризма уже сопоставим с оборотом Белокурихи. При этом в город-курорт вкладывают многомиллионные инвестиции, а в сельский туризм - копейки, - подчеркивает эксперт.

Экскурсии с американским акцентом

Сельским туризмом начал заниматься даже самый необычный житель Солонешенского района - уроженец США Джастас Уолкер. В середине 2010-х он вместе с семьей переселился сюда из Красноярского края. На Алтае Джастас продолжает делать козий сыр и угощает им туристов, которые регулярно заглядывают к нему на экскурсии. Говорит, что летом за неделю принимает по две-три группы - с обедами, дегустацией сыров и чаев из местных лекарственных трав.

Фото: iStock
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Уолкер раньше негативно относился к экскурсиям на его ферму, но в последнее время поменял взгляды. Ведь сельский туризм - отличная пропаганда здорового образа жизни, единения с природой. В Солонешенский район стали переезжать из Славгорода, Республики Коми, Москвы, Краснодара и даже из Германии (российские немцы). Покупают пустующие дома в отдаленных селах Степном и Демино, расположенных недалеко от его фермы, обустраиваются, чтобы здесь жить и трудиться.

Джастас Уолкер, прозванный "Веселым молочником", летом получил российское гражданство и надеется, что в ближайшее время российский паспорт выдадут и его жене Ребекке.

Фермер расширяет хозяйство, пристраивает к ангару второй этаж, заканчивает электрификацию всех помещений на базе мини-гидроэлектростанции. Взял в аренду еще около сотни гектаров. С новыми переселенцами рассчитывает создать товарно-производственный сельхозкооператив, одним из направлений которого будет сельский туризм.

В Солонешенском районе регулярно бывает директор Детского технопарка Алтайского края Сергей Мансков - человек весьма авторитетный в среде туристического бизнеса и ученых-археологов.

- Не хватает грамотной организации на уровне районной власти, - полагает он. - Поэтому сельский туризм растет стихийно. Но, надеюсь, скоро все кардинально изменится. В нынешнем году был "губернаторский десант" на Денисову пещеру. И вновь стала актуальной идея "Чуйского тракта - 2". Это дорога, которая бы позволила из Белокурихи через село Туманово добираться до Денисовой пещеры всего за час, а не за четыре, как ныне. Такой расклад многое бы кардинально изменил, в том числе в сельском туризме, напрямую привязанном к хорошим дорогам. А пока все развивается "по-партизански". Сервис там не для зарубежных туристов. При этом в Солонешенском районе были примеры качественного сервиса. В начале девяностых с подачи знаменитого академика Анатолия Деревянко неподалеку от Денисовой пещеры построили комфортабельную турбазу. Там любили отдыхать высокие гости из Москвы, туристы из новосибирского Академгородка и даже из Швейцарии. Сейчас-то это рядовая база, но ясно, что для всплеска интереса к местным красотам нужна изюминка.

Как уйти с окольных троп?

Вообще сельский туризм - это необязательно предгорные районы Алтайского края. Развивать его можно на любой сельской территории - были бы личная инициатива и хоть какая-то помощь властей. "РГ" рассказывала о сложной ситуации с экофермой в Зудилово, где по планам предпринимателей Евгения Ульриха и Алексея Литонгрилли, помимо производства молока, предполагалось развивать сельский туризм: и место под пруд оборудовали, и подходы к речушке расчистили, и площадку для отдыха собирались облагородить, чтобы городским детям было где с козочками поиграть, а взрослым отдохнуть. Планов громадье, но все встало колом.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Полноценному развитию самой крупной козьей фермы в крае мешает отсутствие нормальной подъездной дороги. Вернее, дорога есть, но ее небольшая часть проходит через территорию садоводства и пользоваться этим участком фермерам не разрешают. Завозить корма приходится окольными степными путями, по которым в осеннюю и весеннюю распутицу не проехать.

Чиновники, в том числе краевых профильных ведомств, в урегулирование затянувшегося конфликта не вмешиваются: мол, все должно разрешиться в судебном порядке. В августе 2020 года хозяева козьей фермы обратились в краевой арбитражный суд на предмет установки частного сервитута на проезд по территории СНТ. Решение до сих пор не принято. Очередную зиму пробиваться к ферме ее работникам опять суждено по бездорожью. Какой уж сельский туризм - производство бы сохранить...

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