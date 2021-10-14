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14.10.2021 09:41
Рубрика: Власть

Как внедряют беспилотные технологии в Томской области

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 235(8586)
Томскую область на три года планируют сделать экспериментальной территорией по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для доставки грузов.

На авиационной площадке имени Валерия Чкалова, открытой в августе этого года под деревней Березкино в Томском районе, продемонстрировали возможности дронов. С их помощью в воздух поднимали контейнеры, закрепленные под фюзеляжем. Например, летающую лабораторию.

Фото: Минобороны РФ
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Беспилотники весом более тридцати килограммов предлагают использовать для доставки грузов весом до полутора тонн, а также для аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ. Заместитель министра экономразвития РФ Владислав Федулов, присутствовавший при запуске дронов, отметил, что их применение могло быть стать новым этапом в развитии отечественной логистики.

- Для России, с нашими расстояниями и отдаленными поселениями, это особенно важно. В те районы, куда часто зимой не добраться по земле, сможем доставлять по воздуху продукты, лекарства, стройматериалы. Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолет с пилотом, - подчеркнул Владислав Федулов.

По словам главы региона Сергея Жвачкина, в Томской области есть все необходимое для развития беспилотных технологий - разработчики, заказчики услуг, территории для тестирования инновационных разработок.

Однако законодательство не предусматривает использование БПЛА в коммерческих целях. Так, отсутствие норм летной годности для беспилотных авиасистем не позволяет выдавать соответствующий сертификат. Не разработаны и требования к подготовке персонала, которому предстоит обслуживать аппараты.

В 2018 году Томская область стала участником федерального проекта "Тайга", цель которого - расширить использование БПЛА для решения промышленных и социальных задач. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) предусматривает изменение или отмену некоторых требований Воздушного кодекса РФ в отношении беспилотников. Федеральный закон N258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" от 31 июля 2020 года предусматривает так называемые "цифровые песочницы" для тестирования новых технологий на определенной территории, где на время эксперимента могут быть изменены или отменены законодательные ограничения.

Такие "песочницы" созданы в ряде стран. В России эта работа ведется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Власти Томской области совместно с минэкономразвития и минтрансом РФ, Росавиацией, Фондом перспективных исследований разработали предложения по введению в регионе ЭПР. Проект соответствующего постановления правительства РФ проходит межведомственные согласования.

Кстати

Рынок применения беспилотников в Томской области эксперты оценивают в 1,4 миллиарда рублей в год. Предполагается, что участниками трехлетнего эксперимента станут тринадцать компаний.

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