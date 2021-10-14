На ледовой арене в Новосибирске приступили к созданию теплого контура

На строящейся в Новосибирске многофункциональной арене приступили к созданию теплого контура здания. Важная часть работ - устройство фальцевой кровли на тренировочной арене. Первым этапом ведется укладка утеплителя в конструкцию кровли.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт совместно с председателем комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александром Терепой посетили стройплощадку новой ледовой арены и проверили ход работ на объекте, которые осуществляет генеральный подрядчик - компания "ЭлинАльфа".

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора области Андрея Травникова.

На объекте в данный момент трудятся около 550 человек. Перед генеральным подрядчиком поставлена задача - наращивать темпы строительства ледовой арены, увеличивать количество работающих, четко соблюдать график работ, чтобы своевременно закрыть тепловой контур здания и приступить к внутренней отделке. Спорткомплекс должен быть введен в эксплуатацию осенью 2022 года, к молодежному чемпионату мира по хоккею.

В пресс-службе областного правительства отметили, что новая ледовая арена - уникальный объект, при ее строительстве применяют самые современные технологии. Так, на кровле основной и малых арен будут установлены специальные металлические панели, сочетающие в себе несколько важных свойств - высокую стойкость к агрессивным воздействиям химических веществ, низкую пористость, жесткость поверхности и стойкость к истиранию.

Также строители приступили к заливке полов, продолжают устройство основания ледового корта на тренировочной арене, монтируют металлические конструкции фасада основной арены. Продолжается работа по установке систем отопления, вентиляции, водоснабжения.

Александр Терепа считает, что важно объединить все усилия, саккумулировать ресурсы, чтобы завершить строительство арены в намеченные сроки и достойно провести в Новосибирске чемпионат мира по хоккею среди молодежи.

- Проблемные вопросы есть, но перспектива уложиться в сроки - реальна, если этому придать нужную динамику. Если понадобятся какие-то решения, связанные с привлечением ресурсов и дополнительных потенциалов, Законодательное собрание оперативно может принять решения, - сказал председатель профильного комитета.