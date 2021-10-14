Новосибирский губернатор обсудил с ветеранами патриотическое воспитание

Новости

В Бейруте во время манифестации произошла стрельба, есть погибшие 13:11
Головной блок "Союза-2.1б" успешно выведен на опорную орбиту 13:11
Саудовская Аравия предложила создать аналог ОПЕК+ для газа и угля 13:10
Володин сообщил о 12 депутатах с коронавирусом 12:58
ФСБ задержала в семи регионах 14 сторонников и финансистов террористов 12:56
Путин подчеркнул роль женщин в решении актуальных задач современности 12:51
Со следующего года зерно в России будут отслеживать от поля до прилавка 12:50
Россия заявила о готовности возобновить железнодорожное сообщение с Финляндией 12:48
Мурашко призвал принять ограничительные меры из-за COVID-19 12:45
С космодрома Восточный запустили ракету Союз-2.1б со спутниками OneWeb 12:41
Онкобольных с Чукотки предложили отправлять лечиться на Дальний Восток 12:37
В Москве экстренно госпитализирован солист "Бутырки" Владимир Ждамиров 12:34
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской 12:33
В Осло заметили еще одного человека с луком и стрелами 12:24
Оперштаб: В Москве выявлено 6712 новых случаев COVID-19 12:21
Владимир Путин примет участие в саммите СНГ 15 октября 12:12
Фигурантку "санитарного дела" осудили на один год ограничения свободы 12:09
Умер соратник Джорджа Майкла Деон Эстус 12:01
Десятиклассники могут сдать ЕГЭ досрочно 11:58
Военный аэродром Левашово под Петербургом будет принимать гражданские самолеты 11:43
Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров 11:42
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Душанбе в апреле 2022 года 11:40
МИД: Россия ответит на расширение санкций Евросоюза 11:39
Рособрнадзор планирует вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике 11:35
В Испании задержали пятерых террористов 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Какие дополнительные меры из-за распространения COVID-19 вводят регионы
Какие дополнительные меры из-за распространения COVID-19 вводят регионы
14.10.2021 12:31
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор обсудил с ветеранами патриотическое воспитание

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Новосибирске состоялся II пленум Новосибирского областного совета ветеранов, в его работе приняли участие глава региона Андрей Травников и первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

32,5 тысячи ветеранов задействованы в патриотическом воспитании новосибирской молодежи. Кроме того, областной совет ветеранов уже традиционно, третий год подряд, побеждает в конкурсе на оказание общественно-полезных услуг пожилым людям. На это выделена областная субсидия - 39 миллионов рублей в год.

Фото: Татьяна Кравченко
Введение QR-кодов в Новосибирской области перенесли на 8 ноября

- Радует, что непростая обстановка, с которой мы столкнулись в последнее время, никак не повлияла на активность и сплоченность ветеранских организаций Новосибирской области, - сказал губернатор Андрей Травников. - Это хороший знак в преддверии юбилейного года - в 2022-м областной совет ветеранов отметит 50-летие.

По словам губернатора, три года назад в области запустили механизм финансирования оказания общественно-полезных услуг. И этот инструмент оказался эффективным. Глава региона поручил минрегионполитики распространить практику его использования на другие общественные организации, имеющие широкую сеть на территории Новосибирской области. "Конечно же, инструмент требует развития и совершенствования, поэтому я даю поручение минсоцтруда и минрегионполитики по актуализации этого перечня, в том числе - по включению мероприятий патриотического воспитания в список общественно-полезных услуг", - подчеркнул Андрей Травников.

Справка "РГ"

С января 2021 года в Новосибирской области в рамках нацпроекта "Образование" реализуется региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Новосибирская область)". В этом проекте с участием регионального министерства образования впервые выделена роль взрослых наставников в воспитании подрастающего поколения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 31 299 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской
Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ за все время
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения