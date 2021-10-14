Новосибирский губернатор обсудил с ветеранами патриотическое воспитание

В Новосибирске состоялся II пленум Новосибирского областного совета ветеранов, в его работе приняли участие глава региона Андрей Травников и первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов.

32,5 тысячи ветеранов задействованы в патриотическом воспитании новосибирской молодежи. Кроме того, областной совет ветеранов уже традиционно, третий год подряд, побеждает в конкурсе на оказание общественно-полезных услуг пожилым людям. На это выделена областная субсидия - 39 миллионов рублей в год.

- Радует, что непростая обстановка, с которой мы столкнулись в последнее время, никак не повлияла на активность и сплоченность ветеранских организаций Новосибирской области, - сказал губернатор Андрей Травников. - Это хороший знак в преддверии юбилейного года - в 2022-м областной совет ветеранов отметит 50-летие.

По словам губернатора, три года назад в области запустили механизм финансирования оказания общественно-полезных услуг. И этот инструмент оказался эффективным. Глава региона поручил минрегионполитики распространить практику его использования на другие общественные организации, имеющие широкую сеть на территории Новосибирской области. "Конечно же, инструмент требует развития и совершенствования, поэтому я даю поручение минсоцтруда и минрегионполитики по актуализации этого перечня, в том числе - по включению мероприятий патриотического воспитания в список общественно-полезных услуг", - подчеркнул Андрей Травников.

Справка "РГ"

С января 2021 года в Новосибирской области в рамках нацпроекта "Образование" реализуется региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Новосибирская область)". В этом проекте с участием регионального министерства образования впервые выделена роль взрослых наставников в воспитании подрастающего поколения.