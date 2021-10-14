Сибирским регионам одобрили заявки на инфраструктурные кредиты

Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность, интерес к ним со стороны субъектов Российской Федерации высокий. Об этом глава федерального правительства заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами. "Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит. Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов", - отметил Михаил Мишустин.

Напомним, что о новом механизме господдержки президент России сообщил в послании Федеральному Собранию 21 апреля этого года. Инфраструктурные кредиты предоставляются сроком на пятнадцать лет по льготной ставке не более трех процентов годовых. Средства могут быть направлены на проектирование, строительство или реконструкцию транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктур, а также инфраструктуры для особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков. До конца 2023 года на эти цели предполагается выделить не менее пятисот миллиардов рублей. Правительственная комиссия уже одобрила 66 заявок из 54 регионов на общую сумму свыше 372 миллиардов рублей.

Каждому региону отведен определенный лимит средств, который можно потратить на один или несколько проектов. Заявки правительство принимало до 1 октября, их рассмотрение продлится до 20 октября. Получить кредиты можно будет и позже, сверх установленного лимита, но уже по специальному конкурсному отбору.

Так будет рассматриваться заявка на строительство аэропорта Омск-Федоровка. Региональные власти просят на эти цели 13,8 миллиарда рублей, при том, что эта сумма выходит за рамки установленного Омской области лимита. Между тем две заявки от региона 372 миллиона рублей уже одобрены. Как сообщил областной министр финансов Вадим Чеченко, кредиты направят на реализацию двух инвестиционных проектов общей стоимостью 10,9 миллиарда рублей. Это строительство объектов инженерной инфраструктуры для логистического парка "Солнечный" и объектов электроснабжения на территории особой экономической зоны "Авангард".

В Новосибирской области в список включили четырнадцать инфраструктурных проектов, на реализацию которых власти запросят бюджетных кредитов на десять миллиардов рублей. Это проекты в сфере государственно-частного партнерства, жилищного строительства, ЖКХ и здравоохранения, уточнил министр экономического развития региона Лев Решетников. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал в их числе проекты комплексного развития территорий, создания нового индустриального парка "Южный ПЛП".

Сопоставимые планы и у властей Алтайского края. Регион получит около 9,3 миллиарда рублей на реализацию пятнадцати проектов, в числе которых - строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, горнолыжного курорта и пантолечебницы. Запланировано создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктур. В частности, предполагается реконструировать путепровод на проспекте Ленина в центре Барнаула и решить проблему транспортной доступности поселка Южного.

Также в планах - строительство объездной автомобильной дороги у села Сузоп, чтобы вывозить уголь с Мунайского месторождения, минуя населенный пункт. Добычу топлива на единственном в регионе месторождении бурого угля к 2035 году предполагается увеличить в 6,5 раза - со 100 до 650 тысяч тонн. Инвест-проект уже прошел конкурсный отбор.

Прямая речь

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

Выделенные в рамках механизма инфраструктурных кредитов средства распределены в виде лимитов между регионами с учетом ряда объективных факторов, таких как численность населения и долговая нагрузка. За счет такого подхода каждому региону предоставлена возможность заявить свои инфраструктурные проекты и использовать полученные средства. Минэкономразвития России плотно работает с региональными властями, наша задача - помочь им сформировать заявки, оценить экономическую эффективность проектов, так как все-таки это бюджетные кредиты и их придется возвращать.