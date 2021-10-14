В Красноярске завершили расследование дела о торговле детьми

Сыщики закончили работу над резонансным уголовным делом о продаже человека. Доказательства собраны, обвиняемая и ее защитники ознакомились с материалами, сообщил главк СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным правоохранителей, два года назад 28-летняя гражданка Казахстана приняла решение родить ребенка и продать его. Она нашла в интернете сайт организации "Дидилия", специализирующейся на связанных с беременностью особых услугах, и оставила свои анкетные данные.

В августе 2019-го при содействии "Дидилии" женщина прибыла в Королевство Камбоджа и прошла в местной клинике процедуру оплодотворения.

Весной 2020-го беременная родила в "Красноярском краевом центре охраны материнства и детства". Позже в ЗАГСе Красноярска гражданка Казахстана получила свидетельство о рождении ребенка и указала себя матерью. А в мае 2021-го в нотариальной конторе Красноярска оформила доверенность, дав право директору ООО "Дидилия" распоряжаться ребенком. За это женщина получила 13 тысяч долларов, а директор - возможность дальнейшей перепродажи человека, рассказали в Следственном комитете.

После составления обвинительного заключения дело направят прокурору Красноярского края, а затем - в суд.