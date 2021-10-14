В Красноярском крае обезвредили заходившего в село медведя

В Богучанском районе капитан полиции откликнулся на просьбы местных жителей о помощи и застрелил медведя, который несколько суток держал сельчан в страхе. Об этом рассказали в главке МВД по Красноярскому краю.

Хищник три ночи подряд заходил в село, бродил по огородам и дворам, разорвал двух цепных псов и столкнулся с мужчиной на крыльце его дома. Испуганный житель Богучан едва успел закрыть дверь, прячась от зверя.

Граждане обратились в полицию. В известность о происходящем поставили Охотнадзор, представителя регионального министерства экологии и рационального природопользования. В результате было принято решение избавить сельчан от страха перед хищником, застрелив его.

Семеро охотников и капитан МВД взялись с наступлением сумерек караулить медведя на окраинах села. Зверь вышел на участок, доставшийся полицейскому. Капитану удалось несколькими выстрелами обезвредить животное.