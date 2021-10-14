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14.10.2021 22:55
Рубрика: Общество

В Новосибирске пациентке удалили опухоль весом в 30 килограммов

Текст: Наталья Решетникова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
В новосибирском онкологическом диспансере врачи удалили женщине сразу три опухоли. Их общий вес составил 30 килограммов. Операция прошла успешно. Врачи подчеркивают, что такой операции могло и не быть, если бы 48-летняя женщина планово, хотя бы раз в год, проходила профосмотры.
Фото: iStock
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Заведующий онкогинекологическим отделением диспансера Вираб Сисакян рассказал, что пациентка много лет не обращалась к врачам, не проходила УЗИ. Хотя все это время у нее рос живот. И только после того, как он стал ей мешать, стал болеть, она пришла на прием в поликлинику. Во время осмотра врачи обнаружили у пациентки три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров. Опухоли занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. "От такого соседства, конечно же, страдали внутренние органы: почки, кишечник, желудок, а также вены и сосуды всех органов. Женщина испытывала дискомфорт и боли. Консилиум онкологов принял решение срочно делать операцию", - рассказал Вираб Сисакян.

Хирургам пришлось очень непросто. Из-за варикозного расширения вен внутренних органов была вероятность большой кровопотери. Кроме того, соседство опухолей рядом с почками, желудком и другими внутренними органами было очень опасным. Бригада хирургов справилась. Кровопотеря была минимальной - послеоперационный период прошел благополучно. Пациентка выписана домой.

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