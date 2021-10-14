В обязательном порядке вакцинируют 270 тысяч новосибирцев

Новосибирская область приступила к обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп. Согласно постановлению главного санитарного врача региона к 21 ноября предстоит вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, для этого есть необходимый запас вакцин - на складах свыше 400 тысяч доз.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов отметил, что система готова к этому: в регионе развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, 28 мобильных пунктов, 97 медицинских мобильных бригад могут выезжать на предприятия.

- Более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, закончили полный курс свыше 724 тысяч жителей региона. Имеющейся вакцины хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих. Для того чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации - 10 тысяч человек в сутки, - сообщил Хальзов.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова обратила внимание на то, что в постановлении главного санитарного врача четко определены профессиональные категории, подлежащие обязательной вакцинации. Те, кто не пройдет вакцинацию в установленные сроки, будут отстранены от работы, а за нарушение постановления работодателям грозит ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях - штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 тысяч рублей.

- Любой человек может отказаться от прививки, но есть ограничения для отдельных категорий граждан, которые сейчас определены в постановлении, - подчеркнула представитель Роспотребнадзора. - По сути работодатель должен отстранить такого человека от работы, перевести его на дистанционный режим. Но данный человек не должен осуществлять свою работу непосредственно на рабочем месте.

Что касается QR-кодов для вакцинированных, то, как рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, их можно получить на портале Госуслуг в своем личном кабинете, код автоматически сформируется после прохождения полного курса вакцинации.

- Специальных устройств не нужно, подойдет обычный смартфон с функцией чтения QR-кодов или бесплатное мобильное приложение. Каждый может скачать QR-код и предъявить его на экране мобильного телефона, - отметил министр.

QR-код потребуется при посещении массовых мероприятий, фитнес-центров, театров и так далее. Также можно предъявлять сертификат о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо справку о перенесенном COVID-19.

При возникновении вопросов, связанных с получением QR-кода, можно обращаться на горячую линию по номеру "122".