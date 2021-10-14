Геологи оценили доходность месторождения золота в Кабардино-Балкарии

Крупнейшее в СКФО и европейской части России месторождение золота, находящееся на территории Кабардино-Балкарии, поставлено на государственный баланс. Ему присвоили имя российского геолога Бориса Михайлова, который сыграл ключевую роль в его открытии. Сколько золота здесь можно добыть, узнал корреспондент "РГ".

Государственная комиссия утвердила запасы рудного золота на месторождении, которое раньше по географическому расположению называли Гитче-Тырныаузским, в конце сентября. Таким образом Россия пополнила свои официальные резервы на 87,72 тонны драгоценного металла.

- Решение госкомиссии по запасам полезных ископаемых подтвердило оценки специалистов "Росгеологии", открывших это месторождение. Выдающееся достижение стало возможным благодаря усилиям талантливого геолога Бориса Константиновича Михайлова, который обосновал необходимость поиска золота в этом регионе, - рассказал генеральный директор - председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков.

Золоту в недрах присвоили категории C1 и C2 - это классификация по степени геологической изученности залежей. Наиболее изученными считаются запасы категорий A и B. Что касается категории С, то она означает, что геологи не все знают о местных залежах, не имеют полной информации о разрывах и некондиционных участках и так далее. Хотя при открытом способе добычи это не столь важно.

Специалисты "Росгеологии" разработали технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций с подсчетом запасов месторождения. В этом документе описаны способы добычи золота, их рентабельность и десятки других важных для геологов характеристик.

"Учитывая горно-геологические и горнотехнические условия залегания рудных зон, предложен открытый способ разработки. Создана технологическая схема переработки руд методом прямого сорбционного цианирования с извлечением золота на уровне 85,5 процента", - подчеркнули в "Росгеологии".

Согласно технико-экономическому обоснованию, чистый дисконтированный доход за весь период добычи составит около трех миллиардов рублей при внутренней норме прибыли 17,26 процента и индексе доходности инвестиций 1,12. Срок окупаемости, согласно подсчетам экспертов, не превысит семь лет.

- Геолого-экономическая оценка подтверждает высокую рентабельность разработки месторождения. Здесь можно построить предприятие мощностью до 3,6 миллиона тонн руды в год, что внесет существенный вклад в развитие экономики Кабардино-Балкарии, - добавил Сергей Горьков.

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный геолог Северо-Кавказского производственно-геологического объединения АО "Росгеология" Олег Туаев, месторождений с подобными запасами и таким простым доступом к драгоценному металлу в России не выявляли последние 20-30 лет.

- Рентабельность добычи зависит от многих составляющих. В этом районе Кабардино-Балкарии уже есть дороги, линии электропередачи и сети водоснабжения. На данном месторождении значительную часть золота можно извлечь легко, без применения каких-то сложных и дорогих технологий, - сообщил Олег Туаев. - Половина всего золота здесь вообще свободна и добывается относительно просто. Оно, конечно, может быть мелким, но все равно разработка рентабельна. Это очень важно.

Открытие залежей драгоценного металла недалеко от Тырныауза должно позитивно сказаться на экономике Кабардино-Балкарии. Сейчас в Эльбрусском районе восстанавливают добычу вольфрама и молибдена. Кстати, город Тырныауз, который раньше был селом и назывался Герхожан, основали в 1934 году как раз при строительстве здесь первых заводов на вольфрамо-молибденовом место-рождении. Когда 20 лет назад тырныаузский горно-обогатительный комбинат закрыли, население стало быстро сокращаться и город деградировал.

Теперь же Тырныауз возвращается к истокам. Добычу вольфрама и молибдена планируют восстановить уже в 2023 году, добыча золота же стала вопросом времени.

- Данные только опубликовали, строительство золотодобывающего предприятия в ближайшее время не планируется. Но, так или иначе, город точно выиграет от того, что эти запасы нашли, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" глава Тырныауза Руслан Джаппуев. - Понимаете, Тырныауз изначально промышленный муниципалитет - не сельскохозяйственный или рекреационный. Поэтому, конечно, мы ждем скорого начала работ с горными породами. Это может дать множество вакансий нашим гражданам, сейчас же с занятостью здесь большие проблемы. .

Между тем

Запасы золота в России сегодня оцениваются в 7,5-8 тысяч тонн, а производство в год составляет 330 тонн. Сырьевой базы, по оценкам минприроды РФ, хватит как минимум на 10 лет добычи.

Справка "РГ"

Золото в Приэльбрусье обнаружили еще в 40-х годах XX века. Во время строительства Тырныаузского горно-обогатительного комбината геологи изучали всю доступную минерально-сырьевую базу в этом районе. В 1950-1960-е годы всю информацию обобщили и выделили в окрестностях Тырныауза четыре участка, где существовала наибольшая вероятность обнаружения золота.

В 2015-м ученые провели апробацию 217 тонн руды в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте цветных и благородных металлов. Результаты исследований показали, что на этой территории может быть достаточно крупное месторождение. В 2017-м на изучение оруденения в Гитче-Тырныаузе Роснедра выделили 360 миллионов рублей.

Месторождение имени Б. К. Михайлова расположено на высоте 2200-2600 метров на северо-восточном фланге Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. В его пределах выделено 17 рудных зон.