Как в Дагестане выживает знаменитая фабрика по производству бурок

Небольшое село Рахата в Ботлихском районе Дагестана известно тем, что здесь в советские времена располагалась крупная фабрика по пошиву кавказских бурок. Востребована ли традиционная одежда горцев сейчас, решил выяснить корреспондент "РГ".

Артель, занимающаяся производством бурок, появилась в селе почти сто лет назад - в 1926 году. Во время нападения международных банд террористов на Дагестан в 1999-м предприятие оказалось полностью разрушено, в том числе пострадал находившийся здесь музей.

Фабрику восстановили, но о том, чтобы выйти на тот уровень производства, который был здесь когда-то, приходится только мечтать. Управляющий Али Магомедов с сожалением говорит о том, что если в былые времена на предприятии работали около 250 человек, то теперь едва наберется пара десятков.

- Работа физически тяжелая. Мы бы взяли на фабрику любого, кто изъявил бы желание трудиться, но таковых практически нет. Молодежь неохотно идет на подобные производства, - сетует Али.

Фабрика во многом держится на мастерах, которые проработали здесь всю свою жизнь. В их числе - Патимат Сайпудинова. Вначале она, будучи школьницей, приходила помогать маме. А в 17 лет стала трудиться самостоятельно. Прошло 60 лет, но Патимат даст фору даже куда более молодым мастерицам.

А есть ли спрос на местные бурки? Как рассказали на фабрике, шьют здесь исключительно под заказ. В основном традиционную одежду приобретают чабаны, которым непромокаемая бурка служит защитой от дождя и снега, а порой и постелью в холодное время года. Также их покупают танцевальные коллективы, среди них - дагестанский академический ансамбль танца "Лезгинка".

- Для ансамблей делаем облегченный вариант бурки, ведь традиционные тяжеловаты для выступлений. Также покупают их в качестве сувениров москвичи и жители других городов страны, - продолжает Магомедов.

Стандартная бурка стоит около трех тысяч рублей. Более сложный вариант обойдется дороже. С годами технология производства не поменялась, все делается исключительно вручную. Шерсть берется только от овец грузинской тушинской породы - она грубая и в то же время упругая и густая, поэтому идеально подходит для такой одежды.

Сырье расчесывают, затем мастера приступают к валянию. Это самая важная часть процесса. Удивляешься тому, как с такой работой справляются женщины, которым приходится, не разгибаясь, проделывать все манипуляции на коленях.

Сваленную шерсть моют в горной речке, после чего сушат. Для этого используют любой пригодный клочок земли, припекаемый солнцем. Затем наступает черед окрашивания - высохшую шерсть на несколько часов погружают в котел с кипящей краской.

- Бурки делают двух цветов - черного и белого. Краску покупаем в Тамбове. Раньше использовали натуральную, полученную из коры дуба и других деревьев, сейчас такие технологии уже не используются, - пояснил управляющий.

После окрашивания войлок еще раз промывают и приступают непосредственно к шитью. Несколько часов - и знаменитая рахатинская бурка готова.

Когда-то крупное по сельским меркам предприятие сейчас еле выживает. Вырученных от продажи средств едва хватает на зарплату сотрудникам и оплату налогов. Никакой государственной поддержки фабрика не получает.

- В лучшие времена у нас был филиал в Тбилиси, в грузинском цехе работали также наши женщины-мастера. Сейчас даже на ремонт используемых помещений денег нет. Кроме бурок пытаемся шить другие изделия, к примеру термостойкие шапки для русской бани. Но это все мелочи, настоящего производства нет, - с грустью продолжает Али Магомедов.

Кстати, бурки из Рахаты с удовольствием носили и за рубежом. Именно здесь изготовили ту, которую народный поэт Дагестана Расул Гамзатов во время визита на Кубу подарил Фиделю Кастро. Как впоследствии рассказывал поэт, осмотрев ее, Фидель удивленно спросил: "А почему у нее нет пуговиц?" "Чтобы при встрече с врагом легко сдвинуть ее с плеч, а при встрече с любимой женщиной накинуть ей на плечи", - не растерялся с ответом Гамзатов.

В Рахате вспоминают о том, что во время гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого века одна из жительниц Ботлиха на свои сбережения купила партию бурок и отправила воюющим против фашистов республиканцам.

- Жалко, если древнее ремесло угаснет. Передать секреты профессии уже некому. А ведь наши бурки могли бы стать своеобразным брендом Дагестана наряду с "хабибовской" белой папахой, - заключил Али Магомедов.