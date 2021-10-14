На Ставрополье один человек погиб в ДТП с междугородней маршруткой

В Благодарненском районе Ставропольского края вечером 14 октября в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Как сообщили в прокуратуре региона, он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099, в результате чего водитель легковушки погиб на месте, еще четыре человека пострадали.

По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу движения.

- По данному факту прокуратурой района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Четверо пострадавших доставлены в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры работают на месте происшествия и выясняют причины случившегося.