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14.10.2021 23:52
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье один человек погиб в ДТП с междугородней маршруткой

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Благодарненском районе Ставропольского края вечером 14 октября в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Как сообщили в прокуратуре региона, он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099, в результате чего водитель легковушки погиб на месте, еще четыре человека пострадали.

Фото: ГИБДД России по Ростовской области
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По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу движения.

- По данному факту прокуратурой района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Четверо пострадавших доставлены в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры работают на месте происшествия и выясняют причины случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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