На Ставрополье открыли первые казачьи маршруты

Прокатиться верхом на лошади, отведать боргустанской "драной картошки" под обрядовые песни, заглянуть в казачий антикварный магазин и открыть Ставрополье с новой стороны - все это можно сделать благодаря уникальным туристическим маршрутам "Малый кубанский круг" и "Малый терский круг". Их нынешней осенью открыли активисты местного казачьего общества благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Каждый из маршрутов включает 20 локаций.

Во время экскурсии гостей угостят блюдами казачьей кухни и преподнесут им чарочку. Фото: Из архива Натальи Гребеньковой

В рамках проекта также изданы два путеводителя по степным землям региона. А в скором времени будет готов "Большой ставропольский круг", представляющий красоту удаленных природных уголков и станиц. Чтобы путешественники могли самостоятельно выстроить маршрут, авторы проекта разработали некоммерческий туристический мультимедийный гид по казачьим местам под названием "айда26.рф". Все указанные в нем локации сопровождаются рассказами о достопримечательностях с вкраплением цитат из книг ставропольских историков и писателей, координатами, фотографиями и видео.

- Ставропольский край - это не только города-курорты с их природными богатствами. Это казачий регион с древними традициями куначества и аталычества. Здесь соседствуют разные культуры и народы, которые оказывают влияние друг на друга, - рассказывает автор проекта и член Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае Наталья Гребенькова. - В Кавминводах за последние десять лет появилось четыре полноценных казачьих подворья. Они очень разные, каждое со своей изюминкой. В рамках проекта у нас запланированы четыре экскурсии для школьников и студентов, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Желающих отправиться в путешествие очень много. Нас часто спрашивают: "А как к вам записаться на экскурсию?" Отвечаю, что мы с удовольствием покажем Ставрополь, где все достопримечательности находятся в пешей доступности, но путешествие по окрестностям либо в удаленные районы организовать, как это делают турагентства, не сможем. Впрочем, на всех подворьях потомственные казаки готовы стать гидами и даже покатать гостей по живописным и памятным местам.

Маршрут "Малый кубанский круг" охватывает Ставрополь и ближайшие к нему станицы. Отправной точкой экскурсии-презентации, которую недавно провели для журналистов, стал музей истории казачества - филиал Ставропольского краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Здесь посетителям показали "полковую казну", редкие образцы оружия, старинную одежду и украшения из частной коллекции первого атамана городского казачьего общества Виктора Алексеевича Есаулова.

Чтобы путешественники могли сами выстроить маршрут, авторы проекта разработали некоммерческий туристический мультимедийный гид по казачьим местам "айда26.рф"

Необычная история и у села Сенгилеевского в Шпаковском округе вблизи Ставрополя. В местном Доме культуры казаки обустроили историко-этнографический музей "Арт-площадка "Радужная палитра". В экспозиции собраны уникальные материалы о станице (когда-то Богоявленской), которая была полностью перенесена на новое место в 1959-1962 годы при строительстве Егорлыкского водохранилища.

- Музей создан Сенгилеевским хуторским казачьим обществом, его цель - сохранение нематериальной и материальной культуры, которая, к сожалению, частично была утрачена в связи с возведением плотины, - рассказывает руководитель проекта - начальник штаба Сенгилеевского хуторского казачьего общества Сергей Демченко. - Тогда деревянные дома переносили на полозьях тракторами целиком, специальная комиссия оценивала стоимость каждого хозяйства и затем назначала семьям компенсации. Новая станица возникла на пахотных землях колхоза имени Ленина. Поэтому улицы у нас, в отличие от других ставропольских сел, ровные, проложены согласно Генеральному плану.

Как добавляет Демченко, люди в спешке брали с собой только самое необходимое, а предметы старины, семейные реликвии бросали в колодцы, заложив их сверху камнями. Спустя десятилетия старожилы вспомнили старую Сенгилеевку, начавшую свою историю в 1797 году. И тогда возник проект, который помог с нуля возродить утраченные традиционные промыслы и ремесла - ткачество, гончарное искусство, лоскутное шитье, лозоплетение, художественную обработку дерева, валяние шерсти.

- Помогли нам в этом приглашенные мастера, так как в селе своих умельцев не осталось. Закупили гончарные круги и ткацкие станки, потом сами начали обучать ремеслам школьников, - рассказывает Сергей Демченко. - Жительница села Юлия Некрасова (в прошлом сотрудник полиции) настолько увлеклась гончарным искусством, что даже приобрела оборудование и теперь дома изготавливает сувениры на продажу.

"Малый терский круг" объединяет города Кавказских Минеральных Вод и ближайшие несколько станиц. Пожалуй, немногие знают, что в самом центре Пятигорска можно окунуться в казачий быт. В тенистом лесном парке, где по камням бежит речка Юца, расположен этнографический комплекс Горячеводской казачьей общины.

Фруктовые деревья, виноградник с автохтонами, беседки и качели - на подворье радушно принимают жителей и гостей города во время всех праздников. К слову, горячеводские терцы много лет практикуют бесплатную иппотерапию для детей-инвалидов.

Попав в оштукатуренную хату с резными оконцами, переносишься в другую эпоху, когда еду готовили в печи, а приданое хранили в огромных сундуках. Туристов здесь ждет интерактивная программа знакомства с казачьими традициями: встреча со "свекровью", роль которой всегда виртуозно исполняет потомственная терчанка Вера Федоровна Труфанова, приветствие чарочкой и песней.

Еще на подворье открыт парк военной техники "Патриот", созданный в честь 75-летия Великой Победы. Экспозицию собрали из списанного войскового снаряжения. Всего, по данным минобороны России, в собственность Пятигорска было передано семь единиц демилитаризованной военной техники. Среди них - бронетранспортер БТР-70, прицепная кухня КП-2-48 и именной танк Т-80Б, названный в честь фронтовика жителя Пятигорска Хамита Галиулловича Салимова. Из станицы Кущевской Краснодарского края казаки доставили боевую разведывательную машину БРМ-1К. .

Кстати

Хитом этнотуристического рынка Ставрополья стало казачье подворье станицы Боргустанской. В этом году комплекс отмечает маленький юбилей - его создали в октябре 2011-го по инициативе сельской администрации. Центром подворья стала хата, построенная боргустанским казаком в 1908-м. Также здесь есть хозяйственные "Дворовые пристройки", летняя кухня "Лестница", "Сторожевая башня" и "Казачий редут".

Во время экскурсии хозяйка покажет предметы быта, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и принести воду, не разлив ее. И конечно, угостит блюдами казачьей кухни - соленьями, маринованными грибами, свеклой, фаршированным карпом и "драной картошкой". Последнюю готовят так: вилкой глубоко царапают кожуру корнеплода, щедро посыпают его солью и запекают в русской печи в котелке с кипящим растительным маслом.