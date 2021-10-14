На Ставрополье открыли первые казачьи маршруты

В рамках проекта также изданы два путеводителя по степным землям региона. А в скором времени будет готов "Большой ставропольский круг", представляющий красоту удаленных природных уголков и станиц. Чтобы путешественники могли самостоятельно выстроить маршрут, авторы проекта разработали некоммерческий туристический мультимедийный гид по казачьим местам под названием "айда26.рф". Все указанные в нем локации сопровождаются рассказами о достопримечательностях с вкраплением цитат из книг ставропольских историков и писателей, координатами, фотографиями и видео.
- Ставропольский край - это не только города-курорты с их природными богатствами. Это казачий регион с древними традициями куначества и аталычества. Здесь соседствуют разные культуры и народы, которые оказывают влияние друг на друга, - рассказывает автор проекта и член Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае Наталья Гребенькова. - В Кавминводах за последние десять лет появилось четыре полноценных казачьих подворья. Они очень разные, каждое со своей изюминкой. В рамках проекта у нас запланированы четыре экскурсии для школьников и студентов, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Желающих отправиться в путешествие очень много. Нас часто спрашивают: "А как к вам записаться на экскурсию?" Отвечаю, что мы с удовольствием покажем Ставрополь, где все достопримечательности находятся в пешей доступности, но путешествие по окрестностям либо в удаленные районы организовать, как это делают турагентства, не сможем. Впрочем, на всех подворьях потомственные казаки готовы стать гидами и даже покатать гостей по живописным и памятным местам.
Маршрут "Малый кубанский круг" охватывает Ставрополь и ближайшие к нему станицы. Отправной точкой экскурсии-презентации, которую недавно провели для журналистов, стал музей истории казачества - филиал Ставропольского краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Здесь посетителям показали "полковую казну", редкие образцы оружия, старинную одежду и украшения из частной коллекции первого атамана городского казачьего общества Виктора Алексеевича Есаулова.
Необычная история и у села Сенгилеевского в Шпаковском округе вблизи Ставрополя. В местном Доме культуры казаки обустроили историко-этнографический музей "Арт-площадка "Радужная палитра". В экспозиции собраны уникальные материалы о станице (когда-то Богоявленской), которая была полностью перенесена на новое место в 1959-1962 годы при строительстве Егорлыкского водохранилища.
- Музей создан Сенгилеевским хуторским казачьим обществом, его цель - сохранение нематериальной и материальной культуры, которая, к сожалению, частично была утрачена в связи с возведением плотины, - рассказывает руководитель проекта - начальник штаба Сенгилеевского хуторского казачьего общества Сергей Демченко. - Тогда деревянные дома переносили на полозьях тракторами целиком, специальная комиссия оценивала стоимость каждого хозяйства и затем назначала семьям компенсации. Новая станица возникла на пахотных землях колхоза имени Ленина. Поэтому улицы у нас, в отличие от других ставропольских сел, ровные, проложены согласно Генеральному плану.
Как добавляет Демченко, люди в спешке брали с собой только самое необходимое, а предметы старины, семейные реликвии бросали в колодцы, заложив их сверху камнями. Спустя десятилетия старожилы вспомнили старую Сенгилеевку, начавшую свою историю в 1797 году. И тогда возник проект, который помог с нуля возродить утраченные традиционные промыслы и ремесла - ткачество, гончарное искусство, лоскутное шитье, лозоплетение, художественную обработку дерева, валяние шерсти.
- Помогли нам в этом приглашенные мастера, так как в селе своих умельцев не осталось. Закупили гончарные круги и ткацкие станки, потом сами начали обучать ремеслам школьников, - рассказывает Сергей Демченко. - Жительница села Юлия Некрасова (в прошлом сотрудник полиции) настолько увлеклась гончарным искусством, что даже приобрела оборудование и теперь дома изготавливает сувениры на продажу.
"Малый терский круг" объединяет города Кавказских Минеральных Вод и ближайшие несколько станиц. Пожалуй, немногие знают, что в самом центре Пятигорска можно окунуться в казачий быт. В тенистом лесном парке, где по камням бежит речка Юца, расположен этнографический комплекс Горячеводской казачьей общины.
Фруктовые деревья, виноградник с автохтонами, беседки и качели - на подворье радушно принимают жителей и гостей города во время всех праздников. К слову, горячеводские терцы много лет практикуют бесплатную иппотерапию для детей-инвалидов.
Попав в оштукатуренную хату с резными оконцами, переносишься в другую эпоху, когда еду готовили в печи, а приданое хранили в огромных сундуках. Туристов здесь ждет интерактивная программа знакомства с казачьими традициями: встреча со "свекровью", роль которой всегда виртуозно исполняет потомственная терчанка Вера Федоровна Труфанова, приветствие чарочкой и песней.
Еще на подворье открыт парк военной техники "Патриот", созданный в честь 75-летия Великой Победы. Экспозицию собрали из списанного войскового снаряжения. Всего, по данным минобороны России, в собственность Пятигорска было передано семь единиц демилитаризованной военной техники. Среди них - бронетранспортер БТР-70, прицепная кухня КП-2-48 и именной танк Т-80Б, названный в честь фронтовика жителя Пятигорска Хамита Галиулловича Салимова. Из станицы Кущевской Краснодарского края казаки доставили боевую разведывательную машину БРМ-1К. .
Кстати
Хитом этнотуристического рынка Ставрополья стало казачье подворье станицы Боргустанской. В этом году комплекс отмечает маленький юбилей - его создали в октябре 2011-го по инициативе сельской администрации. Центром подворья стала хата, построенная боргустанским казаком в 1908-м. Также здесь есть хозяйственные "Дворовые пристройки", летняя кухня "Лестница", "Сторожевая башня" и "Казачий редут".
Во время экскурсии хозяйка покажет предметы быта, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и принести воду, не разлив ее. И конечно, угостит блюдами казачьей кухни - соленьями, маринованными грибами, свеклой, фаршированным карпом и "драной картошкой". Последнюю готовят так: вилкой глубоко царапают кожуру корнеплода, щедро посыпают его солью и запекают в русской печи в котелке с кипящим растительным маслом.