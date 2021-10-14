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14.10.2021 16:52
Рубрика: Власть

Ставрополье получит 6,6 млрд рублей кредита на обновление канализации

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Правительстве России одобрили заявку Ставропольского края на получение бюджетного кредита на сумму 6,6 миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений в Ставрополе. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, инфраструктурные вложения необходимы для продолжения строительства жилья и соцобъектов в Юго-Западной части города.

Фото: iStock
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- Проект позволит снизить нагрузку на действующую коммунальную сеть, а также придаст импульс строительству жилья и социальных объектов в наиболее динамично развивающемся районе краевого центра. В перспективе планируем построить здесь три школы и восемь детских садов. Это хороший задел для решения вопроса нехватки мест в школах и дошкольных организациях Ставрополя, - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Всего правительство России сегодня в ходе заседания по рассмотрению заявок регионов на кредиты утвердило заявки 15 субъектов РФ на сумму 49 миллиардов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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