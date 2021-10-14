В Дагестане предложили создать портовую особую экономическую зону

Быть или не быть портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) в Дагестане? Представленная недавно в СМИ по этому поводу информация вызвала у специалистов много вопросов. Такая ОЭЗ в прошлом году была создана по соседству - в Астраханской области. Нужна ли она теперь в Дагестане? В вопросе разбирался корреспондент "РГ".

Темой для обсуждения стало формирование в Каспийске портовой ОЭЗ с автопаромным терминалом для организации сообщения с иранским городом Энзели и казахстанским Актау. Общая стоимость проекта оценивается в сумму, превышающую 15 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Его предполагается реализовать в рамках единого Каспийского кластера, который объединит ПОЭЗ Каспийска и Астраханской области. Немаловажная деталь - инвестпроект только хотят включить в документ о модели экономического развития Дагестана до 2023 года, так что это пока планы.

В стратегии развития республики также идет речь о Махачкалинской агломерации и необходимости придания статуса особой экономической зоны Махачкалинскому морскому торговому порту. Для улучшения транспортной инфраструктуры региона предлагается создать Каспийский хаб. В него могут войти морская гавань Дагестана, международный аэропорт Махачкалы и железнодорожный узел. "Республика в перспективе способна превратиться в крупный транзитный центр и формировать часть своего бюджета за счет доходов от грузопотоков", - говорится в проекте стратегии.

Какая роль при этом отводится Каспийску, расположенному всего в 15 километрах от Махачкалы, пока неясно. О планах строительства морского порта в этом городе сообщалось и ранее, но они были связаны в первую очередь с передислокацией сюда из Астрахани Каспийской флотилии. По словам главы минэкономразвития Дагестана Руслана Алиева, проект создания гавани в Каспийске находится "на стадии обсуждения".

Что такое портовые особые экономические зоны? Как поясняют в минэкономразвития РФ, их цель - формирование площадки для судостроительной и судоремонтной деятельности, предоставления логистических услуг, разработки новых транспортных маршрутов, находящихся в непосредственной близости от основных путей. Организация ПОЭЗ возможна на территориях, общая площадь которых не превышает 50 квадратных километров. Она должна располагаться неподалеку от глобальных транзитных коридоров, что позволяет получить доступ к быстрорастущему рынку портово-логистических услуг.

В 2020 году в России функционировала только одна ПОЭЗ - в Ульяновской области. 20 октября прошлого года на заседании специальной рабочей группы правительства РФ рассмотрели вопрос создания портовой особой экономической зоны в Астраханской области. Далее было принято соответствующее постановление правительства РФ.

На реализацию первого этапа формирования ПОЭЗ в Астраханской области в 2020-м предусмотрели 257 миллионов рублей. Как полагают в минэкономразвития России, создание ПОЭЗ в районе гавани Оля станет отправной точкой в деле развития транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север - Юг". Ожидается, что к концу 2030 года в портовую зону зайдут не менее 26 резидентов.

- Создание ОЭЗ позволит привлечь дополнительный грузопоток из стран Ближнего Востока и Азии. В 2021-2022 годах минэкономразвития России предоставит 1,1 миллиарда рублей на модернизацию причалов порта Оля и 1,4 миллиарда - на создание инфраструктуры для нового контейнерного терминала, эти средства предусмотрены проектом федерального бюджета, - заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

О результатах деятельности астраханской ПОЭЗ говорить, конечно, еще рано. Что касается Ульяновской области, то на 31 декабря 2020 года в местной портовой зоне было зарегистрировано 35 резидентов. Первые итоги работы внушают оптимизм - инвестиции в прошлом году превысили два миллиарда рублей, что в два с половиной раза больше запланированного, налоговые платежи составили 111 миллионов. За все время функционирования создано около 700 рабочих мест.

Словом, у ПОЭЗ перспективы есть. Однако нужно помнить и о требованиях, предъявляемых к резидентам портовых зон. При строительстве объектов инфраструктуры они должны вложить не менее 400 миллионов рублей, при реконструкции - от 120 миллионов. Кроме того, в течение первых трех лет предприниматели обязаны инвестировать минимум 40 миллионов в свои проекты.

Махачкалинский морской торговый порт - важное связующее звено транспортной системы юга России и государств Средней Азии, Закавказья, Ирана. Однако развитие гавани сдерживается низкой пропускной способностью ведущих к нему автомобильных дорог, которые являются частью загруженной улично-дорожной сети Махачкалы и пересекаются с магистральными железнодорожными путями. К порту необходимо проложить подъездную трассу протяженностью 5,9 километра от федеральной автодороги Р-215.

Кроме того, как указано в стратегии социально-экономического развития Дагестана, для расширения инфраструктуры порта и увеличения мощностей переработки необходимо провести дноуглубительные работы (для безопасного маневрирования и стоянки судов), реконструкцию подходных каналов, модернизацию объектов нефтеналивной гавани и причалов для приема танкеров большой грузоподъемности. Также требуется построить новые специализированные железнодорожные и автомобильные перегрузочные комплексы для паромных судов.

На территории порта Махачкалы сейчас завершается создание современного морского пункта пропуска через государственную границу России. Его общая площадь - около 6700 квадратных метров. Высокотехнологичное оборудование позволит сканировать грузы, не выгружая товар, таким образом, скорость их прохождения значительно вырастет. Однако начало его эксплуатации затягивается из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации.

В планах - строительство портового железнодорожного сортировочного парка, реконструкция объектов навигационно-гидрографического обеспечения морского сообщения, системы управления движением судов и объектов Глобальной морской системы связи при бедствии, развитие существующих терминалов и создание новых мощностью более 10 миллионов тонн. Словом, инвесторам работа найдется.

В пресс-службе Махачкалинского морского торгового порта рассказали, что в последние годы показатели предприятия улучшаются. В первом полугодии порт перевалил около 2,15 миллиона тонн грузов. Он сохраняет лидирующие позиции среди всех российских гаваней Каспийского бассейна - около 60 процентов их общего грузооборота приходится на Махачкалинский порт.

По словам генерального директора предприятия Мурада Хидирова, планомерное увеличение объемов паромных перевозок позволит в дальнейшем развивать перевалку контейнерных грузов, в том числе на специализированных терминалах. Также сейчас ведутся переговоры с Туркменистаном о возобновлении движения автомобильных паромов и рассматриваются перспективы открытия паромного сообщения с Ираном.

Комментарий

Халил Халилов, член общественного совета министерства экономики и территориального развития Дагестана:

- Говоря о портовой особой экономической зоне в Дагестане, хочу отметить, что в стратегии социально-экономического развития республики не упоминается о создании отдельной структуры - она будет входить в ПОЭЗ Астраханской области. Для увеличения перевозок в порту Оля нужны дополнительные мощности в гаванях других городов Каспия.

Водное пространство в районе ПОЭЗ Астраханской области будет замерзать, с перевалкой грузов в зимнее время должен справиться махачкалинский незамерзающий порт. В Каспийске, согласно стратегии, предполагается строить не порт, а автопаромный терминал. Существующие расчеты показывают, что по транспортному коридору "Север - Юг" грузопоток будет только увеличиваться, а товары должны отправляться и прибывать круглый год. Так что наличие незамерзающих терминалов обеспечит бесперебойность поставок.

Кстати

В Дагестане сейчас существует две зоны с преференциальным режимом - территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск" и "Дагестанские Огни". Наличие статуса резидента предполагает значительные налоговые льготы (пониженные ставки по отчислениям во внебюджетные фонды и налогу на прибыль, нулевые ставки налога на имущество и земельного налога).

На первое июля 2021 года в реестр резидентов ТОСЭР "Каспийск" включено 14 предприятий, инвестиции в сумме составили 360,85 миллиона рублей, создано 319 рабочих мест. У ТОСЭР "Дагестанские Огни" три резидента, которые уже вложили в свои проекты около 42 миллионов рублей, создано 22 рабочих места.