В КБР директор сельхозпредприятия похитил 90 млн рублей из субсидии

Полиция в Кабардино-Балкарии возбудила уголовное дело в отношении 64-летнего директора сельскохозяйственного предприятия. Мужчину подозревают в хищении 90 миллионов рублей, которые были выделены республикой в качестве субсидии на систему орошения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый завысил стоимость материалов в документах, поэтому получил от государства значительно больше денег.

Системы орошения предприятие строило в селе Лесном в Прохладненском районе республики. По данным оперативников, на это было потрачено больше 214 миллионов рублей.

- Он внес в документы недостоверные сведения о стоимости закупленного материала, после чего на расчетный счет возглавляемой им фирмы были перечислены денежные средства в размере более 90 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере, - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело против директора компании возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Предпринимателю может грозить до 10 лет лишения свободы.