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14.10.2021 10:57
Рубрика: Власть

В КБР с 15 октября введут QR-коды для посещения общественных мест

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

На территории Кабардино-Балкарии облегчат ограничения на посещения мест массового скопления людей, если все посетители будут вакцинированы и подтвердят это документом. Соответствующий указ подписал 13 октября глава республики Казбек Коков, текст документа сегодня опубликован на сайте правительства КБР.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Предусмотренные подпунктами "б", "в" и "г" пункта 6.3 настоящего указа ограничения <…> не применяются в случае оказания гражданам соответствующих услуг при условии наличия у всех посетителей <…> документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции, - говорится в документе.

Подтвердить вакцинацию можно будет бумажным сертификатом или QR-кодом с портала Госуслуг. Аналогично будет приниматься QR-код или бумажное подтверждение того, что человек переболел коронавирусом в последние полгода, а еще свежим отрицательным ПЦР-тестом. Несовершеннолетним все эти документы не понадобятся, если их сопровождает взрослый, у которого ни есть.

Параллельно указ вводит ограничения для тех организаций, где QR-коды и другие документы по каким-либо причинам проверяться не будут: для организаций общепита это 50-процентная заполняемость, для концертных залов и кинотеатров заполняемость на 75 процентов, а для спортивных мероприятий постоянное ношение маски. При этом на объектах должна соблюдаться социальная дистанция в 1 метр при рассадке.

Еще указ главы Кабардино-Балкарии приостанавливает работу любого общепита с 23 часов до шести часов утра, работу фуд-кортов в торговых центрах (можно будет продавать еду и напитки только на вынос), функционирование детских игровых комнат. На свадьбы в ЗАГС будут допускаться не больше 20 человек.

Любые массовые мероприятия теперь не смогут собрать больше 50 человек, кроме некоторых исключений.

Указ полностью вступит в силу уже завтра, 15 октября.

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