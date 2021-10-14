Более половины населения Мурманской области привились от COVID-19

В Мурманской области вакцинацию от COVID-19 прошли 249 тысяч 487 человек, без учета иностранных граждан и ревакцинированных. Это 53,68 процента от плана, который составляет 80 процентов взрослого населения (464 742 человека), сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

От гриппа прививку сделали более 56 тысяч человек, из них более 26 тысяч - дети.

- Напоминаю об опасности микст-инфекции, когда человек заболевает гриппом и коронавирусом одновременно, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Обязательно нужно вакцинироваться для того, чтобы защитить себя от этих инфекций.

На 14 октября в Мурманской области выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 7502.

С начала октября в Заполярье на упреждение развернуто еще 50 коек в ковидных стационарах. Коечный фонд для лечения COVID-19 составляет 1 089 коек, в том числе 867 - кислородных. Из них 135 коек оборудованы аппаратами ИВЛ.