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14.10.2021 10:05

Число предложений о продаже загородной недвижимости сократилось на треть

Текст: Ян Гриневич (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 235(8586)
Предложение недорогого загородного жилья в Ленобласти сократилось почти на треть, сообщают аналитики журнала "Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости". За миллион рублей теперь можно купить на треть меньше дач, чем год назад.

Изменилась и география недорогих дач. В октябре 2021 года почти 20 процентов от всего объема предложения загородных объектов недвижимости стоимостью до одного миллиона рублей приходится на Лужский район. В этой части Ленобласти выставлено на продажу 49 подобных объектов, при этом цены на них стартуют с отметки 110 тысяч рублей. Также широкий выбор доступных объектов недвижимости представлен в Волховском районе Ленобласти. Здесь продается 106 лотов, самый доступный вариант оценивается в 190 тысяч рублей. Замыкает тройку районов по числу самых доступных лотов Киришский район. Здесь продается 99 объектов, самый бюджетный вариант оценивается в 130 тысяч рублей. Меньше всего лотов стоимостью до одного миллиона рублей можно найти в Ломоносовском районе. Здесь экспонируется всего четыре подобных объекта. При этом цены стартуют от отметки в 790 тысяч рублей.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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По данным экспертов ЦИАН, загородная недвижимость в Петербурге за минувший год подорожала на 24 процента. В Ленинградской области дачи и загородные дома выросли в цене еще сильнее - на 39 процентов.

Интерес покупателей к этому виду недвижимости очевиден. В августе 2021 года спрос на аренду сезонного жилья в 47-м регионе был практически в 1,5 раза выше, чем в августе прошлого года и на 233,4 процента выше, чем в августе 2019 года, сообщают аналитики издания. За три летних месяца картина еще более впечатляющая. Спрос на аренду дач в Ленобласти летом 2021 года - с июня по август - был выше на 6,7 процента аналогичного трехмесячного периода прошлого года и более чем в три раза (+208 процентов) выше, чем летом 2019 года. Цены на аренду за три года выросли на 132 процента.Самый бюджетный вариант месячной аренды оценивается в восемь тысяч рублей в месяц.Однако не все аналитики согласны оценивать спрос на загородную недвижимость в Ленобласти как ажиотажный. Есть мнение, что с рынка вымели самые дешевые варианты, а за рост цен "несут ответственность" продавцы-дилетанты, которые искусственно завышают цены в летние месяцы и в результате продают свои объекты годами. Больше всего азартных продавцов в стране оказалось именно в Ленобласти - этот регион занял первое место в стране в рейтинге роста цен по стране на дачные участки.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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