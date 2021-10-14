Дело об убивавших москвичей "черных риелторах" дошло до суда

В ближайшее время Новгородский областной суд будет рассматривать уголовное дело в отношении трех мужчин, занимавшихся риелторской деятельностью в Москве. По данным Генпрокуратуры России, они обвиняются в убийствах своих клиентов ради квартир.

Как сообщает Генеральная прокуратура России, убийства происходили в 2007-2008 годах. В уголовном деле семь эпизодов.

В следствии полагают, что мужчины с помощью трех сообщников находили жителей одиноких жителей столицы, которые злоупотребляли спиртными напитками и втирались к ним в доверие, а затем забирали у них документы на недвижимость, паспорта, вывозили в Новгородскую область и убивали.

Двое сообщников, входивших в группировку, ранее заключили досудебные соглашения со следствием и сейчас отбывают длительные сроки заключения.