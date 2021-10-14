Эксперты рассказали об индивидуальных домах будущего

Завершился Всероссийский открытый конкурс проектов индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Из 122 заявок, поданных на конкурс по четырем номинациям, были отобраны 40 проектов-финалистов. Победителями конкурса стали разработчики из 14 регионов страны, в числе которых Санкт-Петербург и Вологодская область. При этом речь идет о проектах не только индивидуальных коттеджей, но и дуплексов, таунхаусов, малоэтажных жилых домов, школ и детских садов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что для проектов-победителей будет разработана проектно-сметная документация за счет организаторов конкурса. После этого они пройдут государственную экспертизу и будут включены в реестр Минстроя России. Разработка документации будет вестись для находящихся в ведении "ДОМ.РФ" земельных участков и завершится не позднее марта 2022 года. Конкурс позволит всем желающим получить готовую документацию на строительство деревянных домов.

Готовая библиотека документов позволит банкам снизить строительные риски и разработать более дешевые кредитные продукты для строительства и приобретения деревянных домов. Кроме того, разработанные типовые решения повысят доступность ИЖС с применением деревянных конструкций.

Конкурс позволит решить очень важную проблему. До сих пор в России почти не было проектов, которые были бы достойны формировать облик населенных пунктов страны, отметил Семен Гоглев, директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения. По его словам, были "очень приличные", но дорогие проекты. Вместе с ними существовали проекты эконом-класса и очень низкого качества. Идея конкурса заключалась в том, чтобы привлечь лучшие архитектурные силы к созданию проектов домов для приобретения в ипотеку, повысить их уровень и сделать общедоступными.

- Никто не представлял себе облик застройки будущего, - подчеркивает эксперт. - Индивидуальная пригородная застройка в любом регионе - это полнейший "шанхай". Сегодня взгляд на эту проблему меняется. Как подчеркнула Виктория Абрамченко на церемонии награждения, процесс отбора доступных и современных проектов строительства должен быть постоянным.

Но впереди еще одна непростая задача - сделать так, чтобы строительство домов по отобранным проектам стало доступным по цене для граждан со средними доходами. Согласно условиям конкурса, стоимость одного квадратного метра общей площади предлагаемого жилья должна составлять от 32 до 55,7 тысячи рублей плюс чистовая отделка по цене до десяти тысяч рублей за "квадрат". Если учесть, что деревянные стройматериалы на сегодняшний день подорожали практически втрое, вряд ли можно рассчитывать, что реальные цены останутся в этом диапазоне. Какими они будут, покажут составленные сметы, которые поступят на экспертизу. До скачка цен строителям деревянных зданий удавалось укладываться в стоимость 40 тысяч рублей за квадратный метр. Сегодня один "квадрат" стоит около 100 тысяч.

- Разумеется, цена будет зависеть от возможностей заказчика и строительной компании, - подчеркнул Семен Гоглев. - В данном случае государство может только призывать строителей сделать цены доступными. А заказчику, который возьмет ипотеку на строительство индивидуального жилья, предстоит самому определить, какая цена для него станет посильной. Можно сказать, что сегодня деревянные дома не дороже, чем из бетона или кирпича. Хотя, конечно, их цена будет выше, чем у домов из пеноблоков.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что спрос на индивидуальное и малоэтажное строительство будет расти. Более того, МЖС станет основой инновационного развития строительной отрасли.

Все желающие могут получить готовую документацию на строительство деревянных домов, включая коттеджи, дуплексы, таунхаусы

Если раньше базой строительства жилья было типовое проектирование и индустриальный принцип, то сегодня предпочтения граждан изменились. На первый план вышли повышенные требования к комфортной среде проживания, разнообразию архитектуры, планировке жилых домов, экологичности, энергоэффективности, экономичности и внутреннему комфорту жилища.

В мегаполисах строительная отрасль уперлась в "потолок" своих возможностей. В больших городах можно строить только многоэтажные здания из-за дороговизны земли и жилья. Возведение высотных "человейников" не дает возможности удовлетворять растущие требования людей к комфорту, внедрять инновационные строительные решения.

Для России должна стать приоритетной концепция пространственного расселения граждан на ее огромной территории, считают ученые. Это будет возможно, если основной упор в инвестициях будет направлен на малые, средние и крупные города и поселения в регионах. Приоритеты жилищного строительства в этом случае необходимо направить на малоэтажки, лишенные недостатков многоэтажного строительства. Отсюда следует неизбежный вывод - предстоит менять не только градостроительную политику и концепцию жилищного строительства, но и сам технологический уклад строительной отрасли в целом.

В планах Минстроя РФ к 2024 году строить 120 миллионов квадратных метров жилья. Из этого объема аналитики предлагают отдать под малоэтажное жилищное строительство 60-80 процентов от объема возводимой в регионах жилплощади. Это станет альтернативой продолжающейся концентрации жилья в многоэтажных мегаполисах, для которых нужно оставить не больше 20-40 процентов строящихся объемов жилых домов.

Важным аргументом в пользу индивидуального жилья становится и то, что жизнь в мегаполисе приводит к депопуляции населения. Семья, живущая в огромном городе, практически никогда не станет многодетной. Для преодоления демографической "ямы" необходимо, чтобы на одну российскую семью приходилось не менее трех-пяти детей. Это возможно лишь тогда, когда семья живет в отдельном доме, но при этом имеет широкую доступность к благоустроенной среде для учебы, отдыха, поддержки здоровья, общения, культурного и спортивного досуга. Ученые подчеркивают: концептуально развивать просторы России нужно не по "вертикали", а по "горизонтали".

Кстати

Будущие домовладельцы готовы воспользоваться каталогом проектов ИЖС.?Это показал опрос, проведенный ДОМ.РФ и ВЦИОМ в июле 2021 года. Около 70 процентов опрошенных заявили, что отдадут предпочтение типовому проекту из каталога, если он будет отвечать требованиям безопасности, пройдет техническую и архитектурную экспертизу. Проработанность возможных рисков при строительстве типового дома успокаивает 27 процентов участников опроса. Однако 35 процентов граждан тревожит недостаточная индивидуальность типовых проектов, а 37 процентов - необходимость доработки проекта под конкретный участок.