Ленобласть получит целевой кредит на транспортное строительство

Ленинградская область получит на развитие крупных инфраструктурных проектов почти 15 миллиардов рублей из федеральной казны. Две трети этих средств - заемные на льготных условиях, еще 4,8 миллиарда рублей - бюджетные ассигнования.

Кредит от правительства РФ 47-й регион берет на строительство дорог, без которых буквально парализованными оказываются жители крупных жилых массивов - новостроек на границе Петербурга и Ленинградский области. Это обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, создание нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе и продолжение расширения Колтушского шоссе для обеспечения удобного подхода к Колтушам через Янино.

- Нельзя не отметить, что Ленинградская область в лидерах по строительству жилья, - пояснил решение правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин. - В Ленинградской области ведется и активное дорожное строительство, это и новые объекты - ТПУ, развязки, и в то же время идет реконструкция уже имеющихся участков. Поэтому сегодня мы одобряем заявку на кредит 8,7 миллиарда рублей.

Кудрово - один из самых напряженных участков на общей транспортной карте города и области. Этот жилой массив в Заневском городском поселении находится буквально в нескольких сотнях метров от границы Петербурга, там проживает более 50 тысяч человек. Однако домой они могут попасть всего по двум улицам, на каждой из которых - по одной полосе движения в каждую сторону. Еще один выезд из Кудрово существует на Мурманское шоссе через торговый комплекс "Мега Дыбенко", но там трасса загружена любителями шопинга. Поэтому еще один выезд на магистраль, который пройдет параллельно существующему подъездному пути к ТРК, но будет шире и прямее, существенно улучшит ситуацию. Согласно проекту, он будет организован через пробивку Центральной улицы к Мурманскому шоссе. Сумма кредита - четыре миллиарда рублей.

Строительство новой транспортной развязки - часть совместного плана города и области по превращению Кудрово в крупный транспортно-пересадочный узел. Здесь планируется создание нового междугородного автобусного вокзала, а его доступность обеспечит новая станция метро. После федерального совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла правительству РФ совместно с администрациями обоих регионов поручено в срок до 30 ноября представить предложения по развитию сети метрополитена и строительству на территории Ленинградской области станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в период 2022-2026 годов.

"Ленинградская область - мощно развивающийся регион, мы одни из лидеров рынка жилищного строительства. Инфраструктурные проекты в дорожно-транспортной сфере позволяют и повысить комфорт передвижения для наших жителей, и обеспечить мобильность для будущих новоселов. Все заявленные проекты крайне важны для дальнейшего развития Санкт-Петербургской агломерации. Новые объекты в Кудрово дадут стимул для развития жилого и общественно-делового пространства, промышленного кластера. Строительство электродепо "Правобережное" позволит и дальше развивать метрополитен в агломерации. Мы благодарны президенту России и правительству за поддержку важнейших для Ленинградской области проектов", - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Кудровский проект - самый дорогой из кредитных, строительство двух других транспортных коридоров дешевле чуть ли не в два раза. На обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, который предполагает строительство новой дороги вокруг восточной части молодого города - альтернативы Токсовскому шоссе, заем составит 2,2 миллиарда рублей. Продолжение реконструкции Колтушского шоссе - дальнейшее расширение дороги от Суоранды до Колтушей - эксперты оценили в 2,5 миллиарда рублей. Кредиты выдаются сроком на 15 лет под три процента годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения, средства будут предоставлены в ближайшие два года.

А вот создание транспортной инфраструктуры для проведения очередных крупных международных соревнований федеральный бюджет берет на себя. В 2023 году Ленинградская область примет российский этап чемпионата мира FIA "Формула-1". Решение о переносе самых престижных мировых автогонок из Олимпийского парка Сочи на Северо-Запад уже принято, сейчас ведется реконструкция автодрома "Игора Драйв" в Приозерском районе. В частности, для большей зрелищности гонок изменили конфигурацию автотрассы. Она будет длиннее почти на 1,1 километра, полная протяженность составит 5182 метра. Как и существующую версию, ее спроектировал один из ведущих разработчиков гоночных автодромов Герман Тильке, который в прошлом сам был гонщиком.

Сейчас на новой трассе началась укладка первого слоя асфальта. А вот развитие подъездных путей возьмут на себя власти. В течение ближайших двух лет в рамках распределения бюджетных ассигнований проведут строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры рядом с автодромом и прилегающего парковочного пространства, на эти цели запланировано 3,1 миллиарда рублей. Предполагается, что зрителями гонок станут более 50 тысяч человек. Для них должна быть реконструирована железнодорожная платформа 69 километр, планируется организации чартерных рейсов и шаттлов от платформы до автодрома. Еще 1,7 миллиарда рублей будет потрачено на развитие автодорожной инфраструктуры, организацию стоянок и развязок. Конкретные предложения должны быть подготовлены в срок до 1 ноября.