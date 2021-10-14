На Севморпути начнет работать регулярная контейнерная линия

Росатом и Минвостокразвития РФ подготовили пилотный проект регулярных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

На этой линии предполагается использовать атомный лихтеровоз "Севморпуть". С июня 2022 года он будет делать не менее трех рейсов в год по самой северной водной транспортной артерии страны, подчеркнул министр.

В первый год действия проекта "Севморпуть" совершит рейсы в июне, сентябре и ноябре между Санкт-Петербургом и Владивостоком с возвращением в порт отправления.

Главная цель проекта - продемонстрировать потенциальным грузоотправителям, что в арктических морях может действовать транспортная линия с прогнозируемыми ставками, заранее установленным расписанием и возможностью страховки грузов. Это необходимо, чтобы СМП стал конкурентоспособным международным транспортным коридором. Заместитель директора дирекции Северного морского пути "Росатома" Максим Кулинко назвал лихтеровоз "морской электричкой". По его словам, базовым грузом для нового транспортного проекта может стать рыба, доставляемая с Дальнего Востока в СЗФО. Однако перечень грузов не будет ограничен рыбопродукцией. В обратном направлении лихтеровоз повезет транспортные контейнеры и генеральные грузы. Кроме того, не исключается вариант перевозки нестандартных грузов для крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ.

Лихтеровоз прошел дооборудование, чтобы увеличить число вмещаемых контейнеров. В частности, увеличено число точек подключения рефрижераторных контейнеров до 204, а при необходимости можно организовать 294 точки. Если судно повезет не более 204 рефконтейнеров, то в этом случае оно сможет взять на борт дополнительно 150 стандартных контейнеров. В случае загрузки только 204 рефконтейнеров на борт может быть догружено 150 стандартных контейнеров размером 20 футов (всего "Севморпуть" способен вместить 1328 таких контейнеров).

Почему так важен проект?

Без учета транзита, который достаточно невелик и в основном определялся вывозом железорудного концентрата из Мурманска на рынок азиатских стран, основными морскими портами для обслуживания арктических инвестпроектов остаются Сабетта, Дудинка и Певек, подчеркнул Михаил Григорьев. На них приходится 98 процентов всех грузоперевозок. Основная зона генерации грузовой базы - междуречье Оби и Енисея, откуда грузы идут как в западном, так и в восточном направлении. Кроме проектов "Ямал СПГ" и Новапортовского месторождения, никаких других источников роста грузопотока не предвиделось. В перспективах роста грузопотока ожидается пауза до середины 2023 - начала 2024 года из-за отсутствия новых проектов. Эксперт предполагает, что общие объемы грузоперевозок по СМП остановятся на 32-33 миллионах тонн. В дальнейшем рост грузопотока могут обеспечить проекты "Арктик СПГ 2", "Восток Ойл" и разработка Сырадасайского месторождения угля на Таймыре. Есть некоторые перспективы транзитных перевозок канадского угля и железорудного концентрата.

Развитие Северного морского пути идет по всем направлениям, контейнерные перевозки — только часть этой работы

Кроме перевозок минерального сырья, наиболее перспективным выглядит инициированный Сахалином, Камчаткой, Санкт-Петербургом, Архангельской и Мурманской областями проект внутрироссийских каботажных перевозок.

- Это позволит учесть потребность арктических и дальневосточных регионов на морском пути от Санкт-Петербурга до Владивостока в модернизации морской и прибрежной инфраструктуры с созданием западного и восточного центров управления грузами по СМП, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как ранее сообщил на Дальневосточном экономическом форуме Алексей Чекунков, объем каботажных перевозок понемногу растет. Он начинался с очень скромных объемов, которые в 2019 году не достигали 13 тысяч тонн. В 2021 году из Санкт-Петербурга было доставлено уже около 260 тысяч тонн. Предполагается, что к концу года "каботажный" грузопоток достигнет 340 тысяч тонн.

Тем временем

Грузовой флот ледового класса к 2030 году будет увеличен более чем в три раза. Необходимо построить более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровоза, сообщил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе "правительственного часа" на заседании Совета Федерации.

В рамках космической программы России до 2025 года будет запущено три радиолокационных спутника для осуществления контроля за ледовой обстановкой, один спутник для метеорологического мониторинга, четыре космических аппарата для обеспечения пользователей в Арктической зоне спутниковой связью и Сетью интернет. Один спутник для метеорологического мониторинга уже вышел на орбиту. Отдельное направление работы связано с модернизацией и развитием портовой инфраструктуры. На трассе Севморпути расположено 18 портов. Три из них модернизируются. Это порты Певек, Мурманск, Архангельск.

До 2024 года будут модернизированы еще четыре. Кроме того, для эффективного использования СМП необходимо обеспечить наземную транспортировку грузов. Развитие Мурманского транспортного узла, реализация проектов "Северный Широтный ход 1" и "Северный широтный ход 2" позволят соединить порты Северного морского пути с системой железных дорог России. Поэтому запуск регулярных контейнерных перевозок в 2022 году, а также круглогодичная навигация, старт которой намечен на 2023-2024 годы, - лишь часть большой работы, которая сегодня ведется в рамках развития СМП.