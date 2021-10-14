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Текст:   Вера Черенева 
13:26 14.10.2021

Названы цены на готовое жилье в городах России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За год цены на вторичном рынке в регионах России выросли на 31 процент. Но относительно первички, которая подорожала на 39 процентов, готовое жилье становится доступнее. По данным сервиса "Авито-Недвижимость", в третьем квартале число сделок на вторичном рынке увеличилось на 9 процентов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Ситуация в регионах неоднородная. Так, в целом по стране цена на квадратного метра на вторичном рынке составляет 74,2 тысячи рублей. В Москве, которая традиционно лидирует в ценовых рейтингах на недвижимость, цена "метра" готового жилья составляет 269,6 тысяч рублей, рост за год - 25 процентов. В Петербурге квартиры продают из расчета 166,6 тысяч рублей за "квадрат", за год цена выросла на 32 процента.

Но стоит учесть, что в столицах цена "квадрата" - это средняя температура по больнице, так как на итоговую сумму сделки значительно влияет тип жилья и его локация. Например, в Петербурге "квадрат" в хрущевке в спальном районе со всей необходимой инфраструктурой может стоить около 130 тысяч рублей. А так называемая "новая вторичка", то есть, квартира в сданной пару лет новостройке, может выставляться на продажу из расчета 200 тысяч за квадратный метр.

212,9 тысяч рублей за "квадрат" стоит вторичка в Сочи. За год цены в этом городе выросли на 80 процентов. Столкнулись с ценовым бумом Краснодар (94,7 тысяч рублей) и Калининград (92,5 тысяч рублей), рост цен на вторичную недвижимость в этих городах составил 70 и 60 процентов соответственно. На 43 процента подорожали квартиры в Севастополе, теперь их продают из расчета 131,5 тысяч рублей за квадратный метр. Неожиданно выросли цены в Омске, увеличение за год на 42 процента, теперь недвижимость в этом сибирском городе можно купить за 64,2 тысячи рублей за "квадрат".

Меньше всего изменились цены на недвижимость в Уфе, за год они подросли на 16 процентов до 80,2 тысяч рублей за квадрат. На 19 процентов подорожало жилье в Челябинске (45,2 тысячи рублей), Самаре (65,7 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (68,7 тысяч рублей).

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