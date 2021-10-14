НКО Петербурга получили новую цифровую программу

С начала октября общественные организации, социальные предприниматели и волонтеры Санкт-Петербурга получили возможность подавать заявки на субсидирование своих проектов из местного бюджета в электронном виде. Как пояснил председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга Богдан Заставный, вопрос о запуске такой цифровой программы назрел уже давно и неоднократно обсуждался с представителями некоммерческого сектора города. Новая система создана по образу и подобию аналогичного механизма, уже давно действующего в Фонде президентских грантов.

Сервис отработанный и очень удобный, сказал Богдан Заставный. Это серьезный шаг навстречу некоммерческому сектору, позволяющий серьезно облегчить их существование, сделать более удобными коммуникации между государством и НКО.

По его словам, с введением электронного формата прием заявок на бумажном носителе пока не прекратится. По крайней мере еще какое-то время соискатели, не очень уверенно чувствующие себя в цифровом контенте, смогут подавать документы на субсидии в прежнем варианте. При принятии решения это не повлияет на исход дела, но даст возможность получить время на адаптацию к новому сервису.

Нововведение позволяет сберегать важнейшие человеческие ресурсы - время и здоровье. Да и с точки зрения бережливого потребления природных ресурсов будет сохранено немало сырья для производства бумаги. По данным комитета по молодежной политике, сегодня в Санкт-Петербурге зарегистрировано около девяти тысяч НКО, достаточно весомая часть из которых реализует ценные для города социальные проекты в самых разных сферах деятельности - от образования и социальной поддержки до экологии и современных технологий.

- Это важное событие для инициативных горожан, которые придумывают и реализуют различные социальные проекты, - прокомментировал новость руководитель проектов "Ресурсного центра НКО Круглый стол" Кирилл Степанов. Наша организация как раз помогает представителям общественных организаций оформлять эти заявки участия в грантовых конкурсах, поэтому я могу представить, сколько бумаги и времени на это уходит.

С введением электронного формата прием заявок на бумажном носителе пока не прекратится

Кроме того, по его словам, часто в бумажном варианте можно что-то пропустить или забыть отметить, и тогда по техническим причинам заявка будет отклонена. А в электронном варианте сама система не пропустит документ, если какие-то важные графы не будут оформлены правильно. Это, конечно, повышает шансы на получение субсидий.

И статистика других регионов России это подтверждает. Переход на электронные ресурсы в 1,7 раза увеличивает количество заявок на муниципальную или государственную грантовую поддержку проектов. В том числе и потому, что сводит к минимуму случаи отказа из-за технических моментов.

Как отметил разработчик системы программно-аппаратного комплекса Владимир Харченко, система сама подгружает сведения с ЕГРЮЛ и таким образом сводит к минимуму шансы на ошибку. Кроме того, при заполнении формы можно сразу отследить факт возможной задолженности соискателя в различные организации и госструктуры, включая налоговую инспекцию.

Все прикрепленные к заявке документы будут проанализированы на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к оформлению заявки, - подчеркнул он.

Кстати

В октябре правительство Петербурга объявило о старте второго в этом году конкурса субсидиарной поддержки для НКО от комитета по молодежной политике. Общая сумма грантов составляет чуть более 47 миллионов рублей. Для каждого отдельного проекта приняты ограничения не более пяти миллионов рублей.

Комментарий

Марина Седова-Бахенская, директор региональной общественной организации "Молодежная палата Санкт-Петербурга":

- Как представитель НКО и человек, который много лет реализует проекты с помощью грантовой поддержки, оцениваю это событие исключительно положительно. Достаточно сказать, что десять лет назад, когда мы оформляли свою первую заявку на грантовую поддержку, нам пришлось собирать буквально кипы самых разных документов и стоять в огромной очереди из таких же, как мы. Это был настоящий стресс.

Сейчас, когда большая часть сотрудников общественных организаций работают удаленно, внедрение подобной формы работы жизненно необходимо. Тем более что у многих таких организаций иногда даже нет собственного офиса, они работают дома. Конечно, есть вопрос навыков работы в цифровой среде, вопрос обучения. Но это дело времени.

Особенно важно, что и отчетность тоже будет приниматься в личном кабинете этой системы. И именно эта часть проектной деятельности иногда оказывается самой проблемной для реализованных грантов. А в цифровом формате специалисты смогут все посмотреть и вовремя дать обратную связь.