Петербургский пенсионер отдал аферистам 10 миллионов рублей

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства, при которых 82-летний пенсионер лишился своих накоплений в размере 10 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, неустановленные пока аферисты позвонили пожилому мужчине и предложили выгодно вложить деньги в инвестиционную компанию. Пенсионер в течение трех месяцев переводил свои накопления на банковские счета, которые указывали звонившие.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".