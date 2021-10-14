Петербуржцы оценили новые возможности подбора работы онлайн

В Петербурге завершилась большая осенняя ярмарка городских вакансий. Вообще мероприятия, которые позволяют работодателям и работникам найти друг друга, идут в течение всего года и во всех районах Северной столицы, но отличительная особенность общегородского - более широкий спектр возможностей. Здесь можно не только предложить свои навыки и знания потенциальным нанимателям, но и с помощью карьерных консультантов отыскать и обрести работу мечты.

- Необходимо, чтобы как можно больше петербуржцев, у которых есть желание и возможность работать, нашли себя на рынке труда. Для этого применяется достаточно широкий инструментарий: это и программы трудоустройства людей с инвалидностью, и помощь в поиске молодым людям первого работодателя, например в формате временной работы в период каникул, и программы обучения и повышения квалификации, - отмечает первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев. - Отдельно предусмотрено обучение для людей старшего возраста, женщин с маленькими детьми. С этого года его реализуют федеральные операторы в рамках национального проекта "Демография". Пока этот проект только набирает обороты. Я бы призвал представителей бизнеса использовать предлагаемые инструменты, а мы готовы в этом помочь.

Уже второй год подряд общегородские ярмарки вакансий проводятся в онлайн-формате. В первый раз это была вынужденная мера - с началом пандемии число безработных в Петербурге выросло лавинообразно, а противоэпидемические ограничения сильно ограничили возможность прямых контактов. Однако новый опыт оказался чрезвычайно полезным и перспективным: число соискателей увеличилось, поскольку участие онлайн требует от них минимальных усилий. И уже спустя несколько месяцев ситуация стала возвращаться к норме.

В настоящее время, по данным Центра занятости населения Санкт-Петербурга, предложение на рынке труда в два раза превышает спрос.

- В базе вакансий размещено более 51 тысячи свободных рабочих мест, - рассказала заместитель директора государственного автономного учреждения "Центр занятости населения Санкт-Петербурга" Татьяна Иванова. - Большинство вакансий - это сфера здравоохранения, далее - продажи, образование, производство, сфера услуг.

Спрос на врачей и медицинский персонал в условиях пандемии вполне объясним. Так же, как и в сфере продаж - с началом противоэпидемических ограничений торговля стремительно ушла в онлайн, и ретейлерам потребовались фасовщики, упаковщики, курьеры... Поэтому для того, чтобы сделать взаимодействие потенциальных работников и работодателей максимально эффективным, три дня осенней ярмарки вакансий организаторы разделили "тематически". В первый день общались между собой как раз представители крупных торговых сетей и их возможные будущие сотрудники. Причем онлайн-формат позволяет провести как групповые встречи, на которых происходит знакомство с компанией-работодателем, ее требованиями, условиями, перспективами работы и есть возможность задать вопросы, так и индивидуальные - первичное собеседование. После каждой групповой встречи (30-40 минут) представитель компании уделит по десять минут каждому заинтересовавшемуся. Все, что для этого нужно, - доступ в интернет и регистрация с помощью адреса электронной почты и мобильного телефона. А для граждан, не имеющих необходимых технических возможностей, но желающих принять участие в онлайн-встречах, предоставляются компьютеры в районных агентствах занятости населения.

При этом заблуждением будет думать, что торговле нужны сегодня преимущественно малоквалифицированные кадры. К примеру, для компании Ozon ярмарки вакансий действительно стали особенно важны в связи с масштабированием бизнеса - в пандемию продажи товаров по интернету увеличились, растет число сортировочных центров и пунктов выдачи. Сотрудников для них требуется все больше, но их набор - не главная цель участия в ярмарках вакансий для маркетплейса.

- Мы участвуем в подобных мероприятиях прежде всего для того, чтобы рассказать о нашей компании, - говорит бизнес-партнер по работе с персоналом Ozon Лина Щербакова. - Все знают ее сайт и пункты выдачи. Но за ними стоит огромная инфраструктура - IT-лаборатории, внутренний ретейл и множество других подразделений, которые обеспечивают работу маркетплейса. Нам важно донести до соискателей, что каждый может найти у нас работу в соответствии со своим опытом и профессией. Особый интерес для нас представляют целевые ярмарки вакансий - например, для IT-специалистов.

Во второй день ярмарки свои преимущества демонстрировали в основном производственные компании. Так, "БалтИнвестГруп" требуются рабочие на рыбное производство, зарплата может составить до 80 тысяч рублей. А компании "Изотерм", которая производит радиаторы отопления, - испытатель на герметичность и гибщик на листовых машинах. В описании сразу указано, что работников снабжают спецодеждой, выплачивают 13-ю зарплату, возможно обучение.

В ярмарках вакансий участвуют и те, кто хочет сменить род деятельности, им в помощь — программы профессиональной переподготовки

У городского "Горэлектротранса" есть преимущество: можно размещать и транслировать объявления о приеме на работу в салонах трамваев и троллейбусов. Несмотря на это, предприятие уже более 20 лет участвует в ярмарках вакансий разного уровня. Как отмечает начальник отдела по подбору и обучению персонала Ирина Толстуха, за это время пройдены все этапы развития направления - от уличных очередей из желающих трудоустроиться до онлайн-собеседований.

Кстати, в отличие от многих других работодателей, для транспортного предприятия переход на дистанционный формат оказался не очень удобным. Дело в том, что в первую очередь ему требуются кондукторы. Часто на эту работу приходят люди в возрасте, и не все из них пользуются интернетом. Но зато для всех остальных можно обеспечить полный комфорт - даже подбор места работы рядом с домом.

- Помимо кондукторов, нам требуются ученики водителей, инженерно-технический персонал, специалисты по закупкам и охране труда, которых в последнее время стало особенно сложно найти. С помощью ярмарок вакансий и коллег из агентств занятости мы организуем гарантированные собеседования именно в том подразделении, которому нужны работники. Например, если они требуются в трамвайный парк на Московском проспекте, то сотрудники службы занятости помогают нам привлечь соискателей Московского и близлежащих районов, - делится опытом представитель "Горэлектротранса".

Петербургское ГБУ "Мостотрест" - постоянный участник городских, районных и тематических ярмарок вакансий. Предприятие обслуживает мосты и тоннели города. В собеседовании не отказывает никому. В связи с пандемией вакансий здесь стало в два раза больше, чем в обычное время, - сегодня их 40 по 30 позициям. Требуются в основном дорожные рабочие.

- Многие считают, что им не нужна квалификация, но это не так. Требования к таким работникам очень высоки. Помимо среднего профессионального образования, у соискателя должны быть "корочки" дорожного рабочего, которые есть далеко не у всех, - подчеркивает начальник управления по работе с персоналом "Мостотреста" Наталия Осецимская. - Кроме того, мы столкнулись с такой проблемой, как выполнение квоты на прием инвалидов: с началом пандемии многие из них уволились из-за опасений за свое здоровье. Поэтому мы обязательно будем участвовать в ярмарках вакансий для людей с ограниченными возможностями.

В третий день групповые консультации проводили преимущественно IT-компании, и здесь тоже есть как массовые предложения - оператор кол-центра, сотрудник офиса продаж в сфере телеком, так и спрос на высококвалифицированных специалистов. Инженерам по программному обеспечению и системным администраторам некоторые компании готовы предложить до 170 тысяч рублей.

Аналитики петербургской службы занятости составили типичный портрет соискателя: это человек 30-49 лет со средним образованием, потерявший работу пять-семь месяцев назад. Но встретить можно и пенсионеров, и студентов, и даже подростков. А еще в ярмарках вакансий участвуют те, кто хочет сменить род деятельности, и здесь довольно широкие возможности дают разнообразные варианты профессиональной переподготовки. Например, федеральная программа "Содействие занятости" национального проекта "Демография", которая предлагает не только теоретические знания, но и практические навыки. Чтобы оставить заявку на обучение, необходимо зайти на портал "Работа России" trudvsem.ru через учетную запись на портале госуслуг и найти вкладку "Пройти обучение в рамках национального проекта "Демография". Образовательную организацию можно выбрать по своему вкусу - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).

Однако для достижения успешных результатов переобучение требует сотрудничества образовательной системы и бизнеса. Колледжи и училища, к примеру, готовы предлагать короткие программы, которые позволят взрослым работающим людям быстро получить новую профессию и вступить на новый карьерный путь. Однако идти в данном случае необходимо "от земли", от интересов работодателей, которые в конечном итоге являются заказчиками такого переобучения, даже если не платят за него.

- У нас с системой образования существуют "трудности перевода": мы исходим из разных контекстов и разной логики, - поясняет член Экспертного совета при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию Госдумы РФ Вячеслав Жигалов. - У крупного бизнеса нет таких проблем - его ресурсов достаточно для того, чтобы эффективно выстроить системы корпоративного обучения и наставничества. Однако в нашем городе основой экономики является малый и средний бизнес, таких предприятий большинство.

Вообще в комитете по труду нынешнюю ситуацию считают уникальной: жители Северной столицы получили возможность занять рабочие места во всех отраслях городской экономики, включая те, которые были ориентированы на труд мигрантов. Строительным компаниям требуются маляры, штукатуры, каменщики, бетонщики. В сентябре работодатели активно искали водителей пассажирских такси. Несмотря на окончание высокого туристического сезона, по-прежнему велик спрос на поваров. И хотя потребности у работодателей очень разные, практически каждый из них находит на ярмарке вакансий "своего человека". А для специалистов это еще одна возможность обсудить острые моменты, сглаживание которых в конечном итоге направлено на улучшение жизни общества. Сегодня, например, люди в сложной жизненной ситуации могут заключить социальный контракт и получить материальную поддержку на время переобучения и поиска работы. Предварительные выводы о том, насколько эффективен такой инструмент, можно будет сделать уже к весенней ярмарке вакансий.

Цифра

3500 вакансий было предложено соискателям на общегородской ярмарке вакансий.