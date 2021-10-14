Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы из Коми

В Коми под суд пойдет Семен Гуцан, который подозревается в убийстве 14-летней школьницы. Это случилось 26 лет назад. По требованию Генеральной прокуратуры РФ его экстрадировали из Республики Польши. Об этом сообщила старший помощник прокурора Республики Коми по взаимодействию со СМИ и общественностью Наталия Спиридонова.

Против Гуцана возбуждено уголовное дело еще по статье 102 УК РСФСР - умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц. Вместе с другом с 20 на 21 августа 1994 года он задушил 14-летнюю девочку. После этого сразу же скрылся от следствия. Был объявлен в международный розыск.

В июне 2020 года в Польше задержали гражданина с документами на имя Ивана Попа. Его идентифицировали как Семена Гуцана. Генпрокуратура РФ сразу же направила запрос о выдаче обвиняемого. Но он и его адвокаты всячески пытались обойти этот запрос. Однако в сентябре нынешнего года министр юстиции Республики Польши принял окончательное решение об экстрадиции фигуранта уголовного дела.

Сейчас Семен Гуцан находится в России.