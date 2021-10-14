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14.10.2021 13:33

Производители молока столкнулись с ростом себестоимости продукции

Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 235(8586)
В Карелии разгорелся скандал. Производители молока захотели увеличить стоимость сырья из-за того, что цена комбикормов выросла на треть и селяне не могут работать в убыток. Переработчики же отказываются покупать молоко по такой цене и заявляют о возможном дефиците товара на прилавках магазинов. В чем суть проблемы?

В республике действует пара крупных частных комбинатов по производству молочных продуктов. Сырье им поставляют два крупнейших предприятия, и к концу нынешнего лета два хозяйства оказались в сложной финансовой ситуации. Комбикорм с начала года подорожал почти на треть, а аграриям надо его закупать, делать запас на зиму, чтобы без проблем кормить коров. Растут в цене не только комбикорма, но и горюче-смазочные материалы, электроэнергия.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Поэтому сельхозпредприятия уведомили руководство перерабатывающих заводов о желании повысить стоимость молока-сырца на два рубля.

Но заводы отказались покупать сырье дороже. Хотя, как свидетельствуют данные Карелиястата, стоимость апрельского уже готового литрового пакета молока увеличилась с 58,9 рубля до 60,6 рубля - в сентябре. Хозяйства цены на сырье при этом еще не поднимали.

И тогда аграрии предложили молоко соседям из Вологодской области. Там торговаться не стали, сразу же согласились покупать по 32 рубля за один килограмм. Мало того, они готовы взять на себя и расходы по транспортировке сырья на комбинат. Заключили договор, согласно которому из Мегреги будут отправлять на Вологодчину 25 тонн сырья ежедневно, а из Ильинского столько же через день-два.

Вот тут и разгорелся скандал. Переработчики в соцсетях заявили, что это "безумие" и "беспредел", подозревают, что чиновники инициировали подобные действия.

- Есть рынок, и он диктует цены, - прокомментировал корреспонденту "РГ" эксперт Валерий Никонов. - Почему сельскохозяйственные предприятия, доля акций которых принадлежит республике, должны работать в убыток и поддерживать финансово частные предприятия? Им предложили больше, и они вправе принять эти условия. Сдерживать рост цен можно лишь за счет роста объемов производства. Все остальное регулирует рынок. Разговоры о том, что карельские предприятия окажутся без сырья, не имеют под собой оснований. По данным министерства сельского и рыбного хозяйства, одно предприятие только в октябре получило 500 тонн сырья. Есть с чем работать и второму.

Фото: iStock
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В чем выход? Эксперты считают, что перерабатывающие предприятия должны иметь собственные фермы. И двум частным заводам не единожды предлагали выкупить убыточные сельхозпредприятия и развивать их для себя, чтобы не зависеть от поставщиков. Но никто так и не согласился.

Официальный комментарий представило и министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. В нем отмечается, что в настоящий момент ситуация на рынке сырого молока в Российской Федерации и Северо-Западном федеральном округе характеризуется увеличением закупочных цен.

На повышение стоимости сырого молока жалуются и в Вологодской области. Для решения проблемы необходимо увеличить размер субсидий. Рост себестоимости продолжается с начала года, а закупочные цены практически не увеличиваются. Чтобы как-то компенсировать эти затраты, необходимо подрастить базовую ставку на собственное производство молока до 2,07 рубля за килограмм.

Начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос, по которому хозяйства смогут не возвращать субсидии при невыполнении условий выплат при объявлении в регионе чрезвычайной ситуации. Однако важно сохранить поголовье и посевные площади, доказать применение удобрений.

Прямая речь

Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка:

- По нашим оценкам, в 2020 году произведено 20,6 миллиона тонн товарного молока, без учета личных подсобных хозяйств. Динамика по сравнению с предыдущим годом - 5,5 процента, рост за весь рассматриваемый период - 30,1 процента. Это колоссальный рост, один из самых высоких в мире.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия СЗФО Вологодская область

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