Российские школьники поедут на олимпиаду по стандартизации в Корею

Российские школьники примут участие в первой международной Олимпиаде по стандартизации, которая пройдет в Корее в 2022 году. Об этом заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на открывшемся в Санкт-Петербурге международном технологическом форуме "Российская неделя стандартизации".

Молодежная олимпиада стандартов, организованная для популяризации среди подростков стандартов, мер и весов, проводится в Корее ежегодно. Российская сторона приглашена для участия впервые.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Ученова, сегодня в России существует 36 тысяч стандартов для разных сфер экономики. Однако, часть из 36 тысяч действующих стандартов созданы 10, 20, а то и 30 лет назад, что, конечно, тормозит дальнейшее развитие.

Если раньше стандарты были более связаны с понятием безопасности, то теперь они переходят в сферу качества жизни и устойчивого развития. И в этом смысле внимание к молодому поколению России особенно актуально.