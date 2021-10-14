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14.10.2021 14:56
Рубрика: Общество

Российские школьники поедут на олимпиаду по стандартизации в Корею

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Российские школьники примут участие в первой международной Олимпиаде по стандартизации, которая пройдет в Корее в 2022 году. Об этом заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на открывшемся в Санкт-Петербурге международном технологическом форуме "Российская неделя стандартизации".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Молодежная олимпиада стандартов, организованная для популяризации среди подростков стандартов, мер и весов, проводится в Корее ежегодно. Российская сторона приглашена для участия впервые.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Ученова, сегодня в России существует 36 тысяч стандартов для разных сфер экономики. Однако, часть из 36 тысяч действующих стандартов созданы 10, 20, а то и 30 лет назад, что, конечно, тормозит дальнейшее развитие.

Если раньше стандарты были более связаны с понятием безопасности, то теперь они переходят в сферу качества жизни и устойчивого развития. И в этом смысле внимание к молодому поколению России особенно актуально.

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