В Петербурге впервые пройдет чемпионат по искусственному интеллекту

Северная столица примет первый в городе чемпионат по искусственному интеллекту SPb AI Champ.21, турнир организован Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Регистрация и ознакомительный этап чемпионата уже начались. Задание нетривиальное - участникам нужно обучить нейросеть выполнять задания в компьютерной игре. Кто сможет воспитать искусственный интеллект, который обыграет всех остальных, тот и победит. О том, как киберреальность может повлиять на решение задач из реального сектора экономики и как искусственный интеллект трансформирует IT-индустрию, рассказал "РГ" ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.

Сергей Викторович, как пришла идея провести такой чемпионат, зачем он нужен?

Сергей Бачевский: Мероприятия для студентов и молодежи - важная часть научно-образовательной и воспитательной работы нашего университета. Мы постоянно проводим конкурсы, конференции, фестивали, хакатоны, форумы, олимпиады для школьников и студентов. Такие проекты помогают привлечь амбициозных, талантливых ребят со всех регионов России, становятся для многих стартовой площадкой для поступления в вуз, возможностью продемонстрировать знания и навыки, получить опыт, собрать портфолио.

Чемпионат по искусственному интеллекту SPb AI Champ'21 - это шанс для молодых разработчиков из университетов и колледжей. Мы сотрудничаем с Mail.ru Group, и для участников это способ показать себя одной из ведущих IT-компаний России. Интеллектуальные соревнования привлекают лучших ребят, ставят определенную профессиональную планку, объединяют на одной площадке студентов, университет, компанию-работодателя, профессиональные ассоциации. Такие проекты - неотъемлемая часть образовательного процесса.

Сергей Бачевский: Такие проекты собирают таланты со всей России. Фото: Архив СПбГУТ

Что будут делать участники? В положении указано, что они будут создавать стратегии в игровой вселенной. Это какая-то известная игра или абстрактное киберпространство? В какой момент в стратегиях должен появиться искусственный интеллект?

Сергей Бачевский: Правила игры, в которой будут соревноваться наши участники, придуманы специально для чемпионата. Некоторые игровые механики могут показаться знакомыми тем ребятам, которые увлекаются компьютерными играми жанра "стратегия". Это поможет им быстрее освоиться в новой игре.

Однако при разработке игрового пространства учитывался тот факт, что управлять игровыми персонажами будет не живой человек, а так называемый бот - программа, написанная участником. А это во многом дает совершенно другие возможности управления игрой. Вместо клавиатуры, мыши или джойстика, которыми оперирует обычный игрок, у "ботов" будут гораздо более широкие возможности по скорости реакции на изменения ситуации, по объему обрабатываемой информации и так далее.

Искусственный интеллект появляется в решениях наших участников с самого начала

Таким образом, искусственный интеллект появляется в решениях наших участников с самого начала игры. Для победы над такими же ИИ-соперниками необходимо "научить" своего бота не только следовать правилам игры, но и, во-первых, делать это оптимальнее соперника и, во-вторых, лучше прогнозировать поведение виртуального соперника, чтобы быть готовым к любым его возможным действиям.

Складывается ощущение, что в конкурсе главное не уметь хорошо кодить, а правильно выбрать стратегию. Так ли это?

Сергей Бачевский: Стратегическое мышление точно понадобится участникам чемпионата. В финале за призы будут бороться целые команды, и стратегия будет очень нужна. Причем нужна будет именно командная стратегия, позволяющая победить соперника за счет более грамотного распределения игровых "ролей" между "ботами", входящими в одну команду, и за счет координации их действий. Без общего стратегического видения построить такое командное взаимодействие будет проблематично.

Сколько участников уже зарегистрировались? В какой возрастной группе больше всего? Студенты СПбГУТ смогут принять участие?

Сергей Бачевский: У нас более трех тысяч регистраций. Студенты СПбГУТ тоже участвуют в чемпионате. У нас нет ограничений. Участвовать могут ребята из любого региона России с базовыми навыками программирования.

Конкурсом предусмотрены призы на сотни тысяч рублей. Для школьных или студенческих конкурсов это колоссальные суммы. Как возникла идея сделать такой призовой фонд?

Сергей Бачевский: В формировании призового фонда участвуют и университет, и партнеры чемпионата: Mail.Ru Group, группа компаний "Росохрана", группа компаний "ЦРТ", ассоциация "Искусственный интеллект в промышленности", "Газпром Нефть". Будут призы для отдельных участников и для команд. При том что суммы призов достаточно весомые, уверен, что главная мотивация участников - не финансы, а искренний интерес к программированию, к решению сложных, но интересных задач в игровой форме.

Соревноваться будут и школьники. Получат ли победители какие-нибудь преференции при поступлении в СПбГУТ?

Сергей Бачевский: По итогам чемпионата жюри может предложить Ученому совету СПбГУТ внести поправку в правила приема на 2022 год - возможность присвоения и учета дополнительных баллов победителям чемпионата. Это бонус при поступлении.

Что будет с созданными игровыми стратегиями после конкурса?

Сергей Бачевский: Среди победителей и призеров чемпионатов такого рода есть практика делиться знаниями и находками с сообществом. Часто участники пишут статьи с подробным разбором задачи, разбором примененных для ее решения подходов. Многие при этом публикуют свой код в открытом доступе. Как минимум лучшие стратегии участников найдут свое дальнейшее применение в качестве учебных пособий по разработке искусственного интеллекта. А участники, которые не покажут высоких результатов, обязательно смогут воспользоваться своими же наработками как для улучшения результата в следующих чемпионатах по ИИ, так и для использования в учебных или реальных производственных задачах.

Есть мнение, что игровая индустрия - это что-то несерьезное, что в компьютерные игры играют школьники вместо того, чтобы делать уроки. А у вас целый чемпионат. Как вы сами относитесь к игровой индустрии?

Сергей Бачевский: К игровой индустрии я отношусь положительно. У нас в "Бонче" успешно действует собственный киберспортивный клуб CyberBonch, есть студенческая киберарена, а киберспорт мы развиваем с 2014 года. С октября мы запускаем бесплатные факультативы по киберспорту. Вообще компьютерный спорт признан Министерством спорта РФ как отдельная дисциплина (в 2016 году). Наша позиция - поддерживать, наблюдать, внедрять новое самим. Во всем мире развивается так называемая экономика впечатлений, и видеоигры - один из ее элементов. Сегодня видеоигры используются как в развлекательных целях, так и в обучающих. Это нормально.

Довольно часто можно услышать мнение, что искусственный интеллект вот-вот придет в программирование и коды, которые сейчас пишутся вручную, будут составлять роботы. Как вы относитесь к этому мнению?

Сергей Бачевский: Это возможно. Более того, это плавно происходит на протяжении всей истории развития информационных технологий. 70 лет назад программы составлялись на перфокартах и перфолентах, потом им на смену пришли магнитные носители с возможностью перезаписи информации. Затем вместо машинных кодов (наборов плохо запоминаемых цифр) стали использоваться "мнемокоды" - осмысленные синонимы машинных команд. Дальше появились многочисленные языки программирования высокого уровня, еще больше приближенные к человеческим языкам общения. Это позволило создать богатые наборы программных библиотек для самых разнообразных функциональных областей.

И каждый такой переход от элементарного к комплексному сопровождался значительным сокращением ручной работы программиста. Однако программирование как профессиональная деятельность не исчезало, а видоизменялось. Современный программист, образно говоря, уже сейчас управляет большим количеством "роботов, которые пишут за него код": робот - среда разработки, робот - фреймворк, робот - компилятор и так далее. Логично предположить, что развитие технологий и далее пойдет по такому же пути, и в ближайшем будущем программист будет, например, отдавать устные распоряжения голосовому помощнику, корректируя его действия, а всю остальную работу выполнит машина.

Сейчас в мире набирает популярность эстетика программирования, фрагменты кода печатаются на одежде, в масс-культуре код показывают как глобальную интеллектуальную ценность. Как вы считаете, оправданно ли такое преклонение перед кодом? Что такое код - это результат или, скорее, функция, позволяющая его достичь?

Сергей Бачевский: Код - это инструмент для решения различных задач, а рост числа и разнообразия IT-специальностей и уровень зарплат программистов - хорошие свидетельства того, что кодирование - один из самых востребованных навыков. Уверен, что базовые навыки программирования нужны даже гуманитариям, так как цифровые технологии уже работают в музейной сфере, в сфере обслуживания и многих других отраслях. Даже если ты сам не программируешь, ты должен понимать, как поставить задачу программисту. Как минимум для того, чтобы твой сайт загружался в несколько раз быстрее.

Важно

Положение о чемпионате и регистрация участников на SPb AI Champ.21 доступны по ссылке.