Жительница Пскова со 100-процентным поражением легких родила ребенка

В Псковской инфекционной больнице врачи приняли роды у женщины с тяжелой формой COVID-19. У роженицы было диагностировано 100-процентное поражение легких, сообщает KP.Ru со ссылкой на главврача Псковской инфекционной больницы Анастасию Повторейко.

Женщина родила ребенка раньше срока, на 32-й неделе беременности. Состояние пациентки внушает опасение врачей, сейчас они бьются за ее жизнь.

Девочка родилась недоношенной, она весит полтора килограмма. Сейчас малышка находится в детской больнице и идет на поправку.

Анастасия Повторейка констатирует, что сейчас пациенты поступают в Псковскую инфекционную больницу в состоянии более тяжелом, чем годом ранее.