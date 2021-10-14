Новые потребители "Россети Юг" с начала года получили 545 МВт мощности

"Россети Юг" в январе-сентябре 2021 года исполнили обязательства по 6,3 тыс. договоров технологического присоединения к своим электросетям, предоставив новым потребителям 545 МВт мощности.

Среди подключенных в этот период социально значимых объектов в зоне ответственности компании несколько фельдшерско-акушерских пунктов, пожарное депо и больница в Астраханской области. Также энергетики подключили военно-исторический музейный комплекс и парк в Ростовской области.

За девять месяцев филиалы "Россети Юг" получили около 15,2 тыс. заявок на подключение, общая запрашиваемая мощность составила 1052 МВт.

Наибольшая потребность в техприсоединении отмечена в двух филиалах: ростовском, куда поступили 6,7 тыс. заявок на 642,5 МВт, и астраханском - 4,4 тыс. заявок на 107,5 МВт мощности. Филиал в Волгоградской области получил более 3 тыс. заявок на предоставление 246 МВт, подразделение в Калмыкии зарегистрировало свыше 1 тыс. заявок на 55,7 МВт.

В этот период заключено 10,9 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 436 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Всего на сегодняшний день действуют 17,8 тыс. договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 1378 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через специализированный портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, можно воспользоваться еще одним полезным интерактивным ресурсом - сервис "День потребителя". С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей "Россети Юг", чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.