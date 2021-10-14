Правительство России одобрило Адыгее заявку на бюджетный кредит

Сегодня в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В режиме видеоселектора в мероприятии принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также руководители заинтересованных республиканских министерств и ведомств.

Вице-премьер правительства России отметил, что для развития инфраструктуры 83 субъектам, направившим заявки на бюджетные кредиты, утвержден лимит в сумме 500 миллиардов рублей.

"Возможность кредитования субъектов в объеме, превышающем лимит, будет рассмотрена на конкурсной основе", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Участники заседания рассмотрели и утвердили заявки 15 регионов на сумму 49 миллиардов рублей. Для Республики Адыгея одобрена заявка на бюджетный кредит в объеме 1,1 миллиарда рублей для развития инженерной и социальной инфраструктур при комплексной застройке территории Майкопа, а также для строительства обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна".

Отдельно на заседании подчеркнуто, что Правительственной комиссией в общей сложности уже одобрены заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 69 субъектам на сумму свыше 420 миллиардов рублей.

"Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктур, необходимых для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, - такие как туристическая, промышленная, экологическая. Уверен, что это финансирование даст положительный результат и повысит качество жизни граждан", - сказал Марат Хуснуллин.

Отметим, что 360 миллионов рублей из бюджетного кредита правительства России будут направлены на развитие микрорайона Михайлова в Майкопе. Реализацию проекта стоимостью 7,3 миллиарда рублей планируют осуществить в 2022-2023 годах. По проекту туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" стоимостью 1,8 миллиарда рублей бюджетный кредит составит 739,9 миллиона. Срок реализации - 2022-2024 годы.

"Выделенные бюджетные кредиты позволят Адыгее в сжатые сроки приступить к осуществлению социально и экономически важных инфраструктурных проектов в Майкопе и Майкопском районе. Это даст возможность ввести 110 тысяч квадратных метров жилья и создать свыше 4,6 тысячи рабочих мест", - отметил Мурат Кумпилов по итогам заседания.