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14.10.2021 17:11
Рубрика: Экономика

"Россети Юг" и "Юнигрин Энерджи" будут сотрудничать в области ВИЭ генерации

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
На Международном форуме "Российская энергетическая неделя-2021" ПАО "Россети Юг" и компания "Юнигрин Энерджи" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Компании будут реализовывать совместные проекты по внедрению автономных гибридных энергетических установок (АГЭУ) с использованием ВИЭ для электроснабжения потребителей на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России. В планах также создание объектов микрогенерации с использованием ВИЭ в регионах присутствия "Россети Юг".

Фото: ПАО "Россети Юг"
Новые потребители "Россети Юг" с начала года получили 545 МВт мощности

Соглашение подписали генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев и заместитель генерального директора компании "Юнигрин Энерджи" Олег Шуткин.

"Микрогенерация на основе ВИЭ - общемировой тренд, который с каждым годом привлекает все больше внимания. Только на территории работы "Россети Юг" за 2020-2021 годы введено в эксплуатацию несколько солнечных и ветропарков. Для приема в сеть "зеленой" электроэнергии компания построила 6 подстанций. Однако для качественной интеграции в электросетевой комплекс, соблюдения баланса и экологической безопасности требуются взвешенные технические решения. Поэтому такое сотрудничество, с учетом перспективных планов развития проектов ВИЭ в России и в ЮФО в частности, сегодня очень актуально", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев.

Кроме того, "Россети Юг" и "Информационная внедренческая компания" (ИВК) договорились о совместной деятельности по разработке и внедрению цифровых технологий в распределительные электрические сети Юга России. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали главы компаний Борис Эбзеев и Григорий Сизоненко на Международном форуме "Российская энергетическая неделя-2021" в Москве.

Фото: ПАО "Россети Юг"

"Сотрудничество направлено на достижение основной задачи -создание технологически независимых от зарубежных производителей решений на основе полного импортозамещения в части программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для электроэнергетики. Кроме того, взаимодействие позволит повысить устойчивость компании к внешним рискам и будет способствовать росту доли российских поставщиков электротехнической продукции на рынке", - сказал генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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