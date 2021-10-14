Школьникам в Крым пришло письмо от королевы Великобритании

Ученики Малой академии наук Севастополя получили письмо из Букингемского дворца от имени королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сотрудники учреждения сообщили в группе "ВКонтакте".

Письмо пришло в ответ на послание, которое этим летом королеве Елизавете II направили ученики творческого объединения "Занимательный английский" и преподаватель Елена Залещук. Севастопольским школьникам по просьбе Елизаветы II ответила фрейлина королевы. На конверте в адресе указана Россия и российский индекс.

В письме говорится, что Ее Величеству было приятно узнать, с каким удовольствием севастопольский педагог учит детей английскому языку.

- Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с интересной информацией о себе и своей семье, которую педагог и ребята обязательно почитают на занятии, - рассказали в Малой академии наук.

Там также сообщили, что ученики напишут следующее письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.