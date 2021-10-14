В Астрахани для отдельных категорий граждан введут обязательную вакцинацию

В Астраханской области региональное управление Роспотребнадзора предложило ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом заявила главный санитарный врач региона Людмила Носкова.

Привить от коронавирусной инфекции предполагается работников здравоохранения и образования, торговли и общественного питания, коммунального хозяйства и транспорта, культуры, спорта и туризма. Обязательная иммунизация также распространяется на сотрудников финансовых, нотариальных и адвокатских организаций, правоохранительных органов и чиновников.

"Это вынужденная мера. Ситуация с заболеваемостью говорит о том, что мы не имеем другого выхода", - цитирует агентство "Интерфакс" Людмилу Носкову.

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев поручил проработать механизмы контроля и ввести инструменты стимуляции и поддержки социально ответственных организаций и предприятий.

Отметим, что по последним данным в регионе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 62346 случаев заражения COVID-19. Скончалось 1785 человек.