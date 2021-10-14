В лобовом ДТП под Ростовом погибли двое детей и мужчина

В Ростовской области в лобовом столкновении ВАЗ-21099 и грузовика КамАЗ погибли двое детей и 20-летний мужчина. Пострадала также водитель легкового автомобиля - 39-летняя женщина.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении ГИБДД, авария произошла на пятом километре дороги "Белая Калитва-Апанасовка".

По предварительным данным, водительница ВАЗ не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в КамАЗ. От страшного удара легковой автомобиль отбросило на обочину. Дети и юноша погибли на месте ДТП. Пострадавшая госпитализирована.

"По факту смертельной аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - уточнили в ведомстве.