В Ростове начнется изъятие земель для расширения транспортной магистрали

15 октября ожидается принятие постановления о выкупе первых 63 земельных участков, попавших в зону реконструкции улицы Вавилова, важнейшей транспортной магистрали, связывающей Военвед, Северный микрорайон и новый микрорайон Суворовский с центром Ростова-на-Дону. После выхода постановления собственники получат соответствующие уведомления.

Расширение транспортной магистрали и строительство развязки на пересечении улицы Особенной и проспекта Королева - дело решенное. Проект прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение. По мнению городских властей, это единственный способ покончить с транспортными проблемами 50 тысяч жителей микрорайона Суворовского.

"При разработке технического задания рассматривались все возможные варианты прохождения трассы. Согласно генеральному плану города Ростова-на-Дону, это единственная магистраль, которая соединяет проспект Королева и микрорайон Суворовский. Другого варианта быть не может. Если бы мы вправо и влево сдвинулись, то это привело бы к еще более существенному удорожанию проекта", - пояснили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

Реконструкцию на 10,5 километра планируют проводить в три этапа, с 2022 по 2024 год. Полная стоимость проекта пока оценивается в 5,8 миллиарда рублей. При этом нагрузка на бюджет составила всего один процент, поскольку реконструкция включена в национальный проект "Дороги" и будет проведена почти полностью на федеральные средства.

Главной проблемой становятся в этом случае не деньги. Дело в том, что в зону строительства попадают 137 земельных участков и объектов недвижимости, прилегающих к улице Вавилова. Когда-то это были земли совхоза СКВО. Там же находятся дома с 17 квартирами. После кадастровой оценки объекты выкупят у владельцев. "В соответствии с положениями Земельного кодекса о принятом решении об изъятии каждый собственник будет уведомлен письменно", - уточнили в пресс-службе администрации Ростова.

Заранее была создана рабочая группа по выкупу земельных участков, в нее вошли сотрудники администрации города, Октябрьского района, департаментов автомобильных дорог, имущественно-земельных отношений, архитектуры и градостроительства и другие чиновники. Часть жителей восприняли новости в штыки. Они не хотят съезжать с насиженных мест.

"Дом здесь строили еще мои родители, - говорила Татьяна Ильченко, - и я ни за какие деньги не хочу менять место жительства". 70-летний Яков Ершов также против сноса своего дома, в который он вложил много сил и средств.

Вопросов у местных жителей возникает много. К примеру, что делать, если земля находится в муниципальной собственности, а дом - в частной? Люди хотели в свое время приватизировать землю, но не смогли. Таких ситуаций много, потому что дома строились на землях совхоза СКВО и их приватизация была трудным делом. Теперь же при сносе хозяева дома получат компенсацию без учета стоимости земли. Так, жительница улицы Лиловой Елена Зайцева с 2006 года прошла больше десятка судов, но так и не смогла перевести землю в собственность. За эти годы она вырастила на ней плодовый сад и, конечно, переживает, что никакой компенсации не получит. Правда, власти обещают установить выкупную стоимость по рыночным ценам и готовы скорее переплатить, чем недоплатить собственникам. Уже начался прием документов, подтверждающих права на недвижимость, договоров соцнайма и других.

- С каждым владельцем будем вести индивидуальную работу. Уже организована "горячая линия", где люди могут получить ответы на все интересующие их вопросы. Кроме того, по моему поручению руководство департамента автомобильных дорог будет проводить еженедельные встречи с гражданами, - подчеркнул сити-менеджер города Александр Логвиненко. - Ситуация непростая, но проект готов, он необходим жителям, и с точки зрения закона мы должны выполнять свою работу.

Справка "РГ"

Согласно новому порядку изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, определенному ФЗ № 499 от 31 декабря 2014 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", изменены правила определения суммы возмещения в случае изъятия земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости. При расчете этой суммы не будет учитываться ряд объектов. Это, в частности, расположенные на изымаемом земельном участке постройки, которые возведены, например, в нарушение условий договора аренды; объекты недвижимости, для строительства которых не требуется разрешение и возведение которых началось после того, как владелец изымаемой недвижимости был уведомлен о решении об изъятии. В соглашении об изъятии недвижимости может быть предусмотрено предоставление земельных участков и (или) иных объектов недвижимости взамен изымаемых. В этом случае сумма возмещения сократится. Она уменьшится на величину, равную рыночной стоимости предоставляемых объектов.

Между тем

Удачный пример решения проблемы изъятия земельных участков был дан в ходе строительства нового моста на улице Малиновского. Суд вынес решения о выкупной стоимости частных земельных участков, оказавшихся в зоне реконструкции. Была проведена независимая оценка участков и объектов недвижимости. Предложения собственникам основывались не на кадастровой цене, а на независимой оценке. Пять из 11 собственников не согласились с предложенной суммой и оспорили ее в судебном порядке. В рамках судебного процесса была сделана еще одна оценка участков, проведены необходимые экспертизы и приняты окончательные решения о стоимости выкупа объектов. Это позволило приступить к строительству подходов к новому путепроводу, чтобы в кратчайшие сроки открыть для горожан движение по одной из главных транспортных артерий Ростова.