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14.10.2021 23:19
Рубрика: Общество

В Волжском проведено более 800 уникальных операций

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Сообщение о перспективных методах трансплантологии, которое сделал на конгрессе, посвященном трансплантации органов и донорству, руководитель филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова" Минздрава России Шамиль Галеев, вызвало большой интерес специалистов. С ним беседует обозреватель "РГ".
Шамиль Галеев: В нашем филиале суперсовременное оборудование. Фото: Из личного архива Шамиля Галеева Шамиль Галеев: В нашем филиале суперсовременное оборудование. Фото: Из личного архива Шамиля Галеева
Шамиль Галеев: В нашем филиале суперсовременное оборудование. Фото: Из личного архива Шамиля Галеева

Шамиль, вы учились на лечебном факультете. Согласитесь, очень немногие, или я ошибаюсь, выбирают себе специальность трансплантолога. Почему вы решили заняться именно этой областью медицины.

Фото: GettyImages
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Шамиль Галеев: Случайность и судьба. Мой отец был известным в России урологом. И мне, казалось бы, было предопределено стать урологом. Не стал. Дело в том, что отец был не просто урологом, но и трансплантологом. Именно он провел первую в Татарстане пересадку почки в 1991 году. В силу возраста на той операции я не был. Но всегда знал: мой отец такую операцию провел. И потому... я стал трансплантологом. И никогда в жизни об этом не пожалел. Хотя понимаю, что это, наверное, не самая распространенная и, если угодно, не самая денежная отрасль медицины. Получив диплом, прошел аспирантуру по урологии в Казанской государственной медицинской академии. Кандидатская диссертация была посвящена проблемам пересадки почки. После аспирантуры работал в республиканской клинической больнице в отделении пересадки почки. Первую самостоятельную ее пересадку сделал именно здесь в 2009 году. На операционном столе была молодая женщина, у которой отказали почки. Сложилось так, что тогда провел одновременно и забор донорского органа, и саму пересадку.

В ту пору вы пересаживали только почку, а теперь?

Шамиль Галеев: Теперь не только почку, но и печень.

Поэтому главный трансплантолог России, академик Сергей Владимирович Готье предложил вам возглавить открывающийся в Волжском филиал института имени Шумакова?

Шамиль Галеев: Точного ответа на этот вопрос у меня нет. Но есть факт. В 2019 году, когда строительство филиала Шумаковского центра близилось к завершению, я стал его возглавлять. Да, это сочетание профессиональных знаний и дел с административными. Мне повезло: есть близкий, наглядный и очень удачный пример такого сочетания - пример самого Шумаковского центра, самого академика Готье. Сергей Владимирович практически каждый день в операционной. Но это не мешает умелому, профессиональному руководству центром. Пример, согласитесь, всегда важен. В июне 2020 года состоялось официальное открытие филиала. В нашем центре 150 коек, 110 сотрудников, включая врачей, медицинских сестер, санитаров, инженеров и техников. И не поверите, но это правда: у нас суперсовременное оборудование. Волжский филиал - это не только трансплантация органов, но и отделения терапии, кардиологии, хирургии, урологии и кардиохирургии.

Донорство по прежнему острейшая проблема. Как в Волжском филиале с ней справляетесь?

Шамиль Галеев: С трудом! Мы же не исключение из правил - мы правило. Конечно, проще, когда речь о трансплантации печени. Поскольку пересаживать можно не цельную печень, а ее фрагменты. Эти фрагменты можно взять у живого донора - близкого родственника. Почек, как известно, у человека две. И, опять же, как известно, можно жить с одной. Потому, как правило, донорскую почку тоже берут у близкого, совпадающего по всем параметрам человека. Совсем иное, когда речь о пересадке сердца. И если честно, у меня нет рецептов изменения ситуации с донорством. Можно в тысячный раз повторить лозунг католической церкви о том, что умершим не надо брать свои органы на небо, что они могут пригодиться живым. Признаемся, этот призыв далеко не везде популярен и тем более не везде практикуется. Однако это никак не может приостановить само развитие пересадки органов. На что уповаем?.. Оставим вопрос без ответа.

Муссируются вопросы необходимости создания подобных филиалов. Считается, что это не разумная трата средств. Что проще направить пациента из глубинки в ведущий центр, ... И в то же время не сбросить со счетов огромные масштабы страны...

Фото: Аркадий Колыбалов
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Шамиль Галеев: Я не открою тайну, если скажу, что появление нашего филиала почти анекдотично. Еще в конце 90-х годов в Волгограде решили, что нужен свой центр трансплантации. Местом прописки избрали Волжский. Торжественно заложили первый камень, а потом... Потом 20 лет строили то, что построили. И решили, что такое сооружение не должно простаивать, что его можно сделать филиалом Шумаковского центра. Нашлись молодые энтузиасты из другого волжского города - Казани, которые приехали в Волжский и дали жизнь филиалу. За полтора года у нас пролечено более 2,5 тысячи больных. Проведено более 800 операций Да, мы энтузиасты. И не собираемся менять место работы на работу в центральных клиниках. Но все-таки это не может стать правилом. Всегда будет исключением. Наш филиал, повторюсь, - детище Шумаковского центра. Очень надженое и удачное исключение. Но не для тиражирования.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Интервью Ирины Краснопольской

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