Власти Крыма намерены ввести в республике QR-коды

В правительстве РК планируют внедрить в республике систему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, глава региона Сергей Аксенов поставил перед правительством республики задачу подготовить необходимую техническую и правовую базу.

- Эту работу мы начинаем, - уточнил он.

При этом Гоцанюк подчеркнул, что власти Крыма не рассматривают вариант введения в регионе локдауна

- Постараемся этого не допустить, - заверил он.

Ранее Аксенов заявил, что даже при стремительном росте числа заболевающих COVID-19 в республике не планируется приостанавливать работу отдельных отраслей экономики и коммерческих предприятий.

По данным Минздрва РК, за последние сутки в Крыму выявлено 552 заразившихся коронавирусом при 7 779 обследованных. 15 человек умерли. Всего с начала пандемии от COVID-19 и его осложнений скончались 2 733 человека. На стационарном лечении в ковидных отделениях стационаров республики находятся 3 898 человек.