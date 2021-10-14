Зимний курортный сезон: новинки, скидки, цены и пляжи

Окончательная дата, когда стартует зимний курортный сезон в Сочи, зависит от погодных условий. Пока она намечена на 17 декабря. И к нему уже вовсю готовятся.

Зимний спортивный отдых сосредоточен в основном в горном кластере. Это катание на лыжах, коньках, снегоходах, тюбинге, санях в упряжках с хаски и оленями.

Туристов ожидают экскурсии на снегоступах и скитурами (прохождение маршрутов по пересеченной местности на специальных лыжах, включающее подъемы и спуски).

Конечно, есть и новинки. Например, парк высокогорных аттракционов на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря. И супертролей - скоростной спуск на ролике по натянутой веревке. От ставшего уже привычным зиплайна (спуска по стальному канату на специальном устройств) его в первую очередь отличает то, что он открыт для всех желающих, а не только для горнолыжников. И курсирует он с высотной смотровой площадки и обратно.

104 километра трасс

"Основные горнолыжные планы курорта на предстоящий зимний сезон - реконструкция трасс в восточном секторе, расширение зоны искусственного оснежения и запуск предложения для лыжников и сноубордистов "Катай и отдыхай", - сообщили в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна".

Первыми на курорте откроются трассы горной долины Цирк-2. Благодаря уникальному климату именно курорт "Красная Поляна" предлагает самый длинный в Сочи сезон катания - с декабря по май.

На горном курорте "Газпром", кроме горных лыж, желающие всех возрастов могут прокатиться и на беговых.

В этом году летнее познавательное шоу "Планета динозавров" перейдет в зимний формат работы, ведь снежный ледниковый период для изучения жизни динозавров еще более интересен.

На "Розе Хутор" в предстоящем сезоне для комфорта гостей появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес". На этом участке за счет демонтажа тоннеля образуется большая открытая площадка.

Курорт расширит зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 километра, где на высоте более 1970 метров над уровнем моря проложена новая трасса среднего уровня сложности с прекрасными видовыми характеристиками. Еще один "волшебный ковер" появится на "Розе Стадион", где в районе финишной зоны будет открыт новый учебный склон для детей. Таким образом гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 километра трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками.

"Роза Хутор" начинает

Также в этом сезоне начнут работать такие аттракционы, как родельбан, оснащенный яркой иллюминацией, высокогорные качели и мосты, в том числе стеклянный. А с 1 декабря в Ледовом дворце откроется семейный каток.

Отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах (бесполозные сани, представляющие собой несколько скрепленных досок с загнутым передком), собачьих упряжках и отправиться в велотуры по окрестностям. Кроме того, совместно с индустриальным партнером курорт предлагает впечатляющие вертолетные прогулки с обзором самых живописных мест Кавказского заповедника.

"Новый горнолыжный сезон по традиции откроет праздник - День "Роза Хутор", - отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. - Затем начнутся новогодние и рождественские каникулы, во время которых нашим гостям не придется скучать. Будет работать резиденция Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне, планируется зрелищный спуск инструкторов с факелами, волшебные и тематические 3D-шоу на главной площади курорта".

Скидки еще есть

Продажа сезонных и многодневных ски-пассов на новый зимний сезон стартовала в конце августа. Чем раньше покупается ски-пасс, тем выгодней цена.

Например, на "Розе Хутор" полная цена сезонного взрослого ски-пасса 52 тысячи рублей, в августе его можно было купить с 25-процентной скидкой, в сентябре - с 20-процентной, в октябре - с 15-процентной, в ноябре - с 10-процентной.

Цена дня катания в этом зимнем сезоне будет варьироваться от 3250 до 4150 рублей за взрослого и от 1700 до 2100 рублей за ребенка (от 7 до 14 лет) в зависимости от праздничных периодов и месяца катания.

На "Красной Поляне" с 30-процентной скидкой, которая действует до 31 октября, однодневный ски-пасс с открытой датой, кроме новогодних праздников, обойдется в 1,9 тысячи рублей.

Цены на услуги индивидуального инструктора по горным лыжам, скорее всего, останутся на уровне прошлогодних и составят примерно пять тысяч рублей. По возрасту ограничений, касающихся пребывания и катания на горных курортах, нет. Инструкторы учат кататься на горных лыжах детей с трех лет. Кстати, проезд на канатной дороге детям до семи лет и пенсионерам старше 70 бесплатный.

40 процентов уже забронировано

Что касается стоимости сочинских отелей зимой, то в морском кластере сутки на одного при двухместном размещении стоят от 1,6 тысячи рублей, а в горном - от 4360 рублей.

Конечно, это примерные суммы, так как действует динамическое ценообразование. Чтобы попасть в горы, необязательно заселяться непосредственно на горных курортах. Можно снять жилье неподалеку в частном секторе или добираться из приморских отелей. Ближе всего к горам - Адлер и Имеретинская низменность (нынешняя федеральная территория "Сириус").

Как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации Сочи, объем бронирований в отелях горного кластера на новогодние праздники и зимние месяцы соответствует ожидаемым темпам бронирования. Сейчас продажи на праздничные дни составляют уже более 40 процентов. По прогнозам курортов, в зимний сезон ожидается загрузка около 80 процентов, на новогодние праздники - около 90 процентов.

Зимние пляжи

Погода в Краснодарском крае зимой располагает для прогулок и усиливает действие лечебного морского воздуха. И в Сочи планируется создать около 30 зимних пляжей.

Они расположены на Приморской набережной в Центральном районе, а также набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. Там найдется место спорту. На всех зимних пляжах проводят открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другие активности. Также на территориях пляжей увеличили количество удобных скамеек, фотозон и общественных туалетов.

Не забудьте про ПЦР

Для заселения в организованные средства размещения Краснодарского края потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19 либо медицинский документ о перенесенном коронавирусе не ранее шести месяцев назад.

Все это может заменить справка о медотводе или подписанное согласие на вакцинацию в течение трех дней со дня вселения и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения.

Несовершеннолетним от 15 до 18 лет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Детям до 14 лет включительно медицинские документы для заселения не требуются.

Санатории скинули цены

По информации минкурортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на Кубани стартовала программа "Южная здравница".

С 1 октября по 1 мая жители и гости региона могут приобрести оздоровительные туры на местные курорты продолжительностью от двух суток до трех недель со скидками от пяти до 50 процентов. Всего в программе приняли участие 75 санаториев.

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